【30日センバツ出場校決定 我が校のDH（2）】他の指導者にないアドバンテージかもしれない。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）の楠城祐介監督は、DH制の経験が豊富だ。パナソニックから楽天に入団。09年のフレッシュオールスターでは代打で安打を放ち、そのままDHとしてプレーしたこともある。「DHは大学からですね。心の持ち方とかは分かっているつもりですけど、勝手に試合が進んでいるように感じる」と、守備に就かない時間に難しさがあると言う。

どうすればうまく順応できるのか。具体的な対策の一つとして、イニング間に外野手と控え選手が行うキャッチボールを挙げ「DHが（キャッチボールを）やった方がいいと思いますね」と話した。

DHに求める条件について、選手には「打つだけじゃなく、走塁センスも必要」と伝えている。その座を狙う選手たちも力が入る。外野手の鰐口拓時（ひろと＝2年）は高校通算本塁打こそ0本も、昨秋の九州大会決勝の長崎日大戦は9回に代打で決勝の犠飛を放つなど勝負強い打撃が持ち味。このオフに体重6キロ増で76キロになった右打者は「打つだけじゃなく走塁も大事なのでレベルアップしたい」と誓う。昨秋は記録員だった左打者の根本悠輝（2年）も「神宮の優勝はうらやましかったけど、悔しかった」とより練習に力が入った。課題とする走塁、守備面のレベルアップに取り組む。

チームは今秋のドラフト候補に挙がる牟礼翔（2年）らを筆頭にタレント候補がそろう。新たなDH枠のレギュラーを目指し、激しい競争が繰り広げられている。 （杉浦 友樹）