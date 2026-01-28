パレスチナ自治区ガザでは停戦がかろうじて維持されているものの、深刻な人道危機が続く。

２年間の戦闘で廃虚と化したガザを復興させ、住民の安定した暮らしを取り戻すことが急務である。そのためには、多くの国が加盟して経験豊富な専門家を擁する国連が、中心的な役割を担うべきだ。

イスラエル軍は、イスラム主義組織ハマスに殺害され、ガザに残されていた人質の最後の遺体が遺族に返還されたと発表した。これで米国主導のガザ和平計画は第１段階が終了し、復興に向けた第２段階に移行したことになる。

本来であれば、国連が復興の先頭に立つ場面である。だが、トランプ米大統領は、国連とは別に、ガザの暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」を設立し、約５０か国に参加を呼びかけた。

サウジアラビアやハンガリーなど約２０か国の代表が設立憲章の署名式に出席した。イスラエルも参加する意向だが、当事者であるパレスチナは呼ばれていない。

一方で、ウクライナを侵略するロシアと、それを支えるベラルーシを招いたのは看過できない。

評議会のトップにはトランプ氏が就任した。評議会の憲章によると、任期制限のない事実上の終身議長で、決定事項に対する拒否権など強大な権限を持つ。

また、評議会の目的は紛争地域での「信頼できる合法的な統治の回復」などとされ、ガザへの言及が一言もない。

国連安全保障理事会は、評議会設立を含む和平計画を支持する決議を採択している。だが、トランプ氏に特別な権限を与えたわけではない。ガザ以外の課題への関与を評議会に認めてもいない。

評議会は本来、国連と連携し、窮状にある約２００万人のガザ住民の食料や住居、医療などを確保し、社会制度や経済などを再建することに任務を集中すべきだ。

だが、トランプ氏は国連を敵視し、最近も６６の国連機関や条約からの脱退を表明した。このため、米国にはむしろ評議会を国連に代わる組織にする狙いがあるのではないか、との疑念が拭えない。

フランスは「国連の機能を弱体化させるという深刻な疑問を提起している」として、評議会への不参加を決めた。英独も参加しない方針を示している。

日本は参加の可否を「真剣に検討する」としている。評議会が国連とともに、ガザ復興という本来の目的に沿う活動をするよう、米国に求めていく必要がある。