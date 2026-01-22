沖縄県の尖閣諸島周辺では、中国海警局の船による領海侵入が常態化している。

昨年末には、中国軍が台湾周辺で大規模な軍事演習を行った。

領土や領海を守るためには、在日米軍の存在が欠かせないという認識が、市民の間に一定程度広がっていることを表した選挙結果と言えるのだろう。

沖縄県名護市長選で、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設を推進する自民党などの支援を受けた現職が、移設反対を掲げた新人らを大差で破り、３選を果たした。

当選した渡具知武豊氏は、選挙戦で移設問題には触れず、子どもの医療費や学校給食費を無償化した実績などを強調した。

次点の候補に２倍近い差をつけての圧勝は、移設問題で国と対立すべきではないという市民の思いを反映したものではないか。

一方で、名護市の米軍キャンプ・シュワブ周辺では、ヘリコプターの騒音が長年の課題となっている。辺野古周辺でも、一部住民による反対運動が続いている。

渡具知氏は、辺野古への移設計画に理解を求める努力の一方で、住民の要望に真摯（しんし）に耳を傾け、政府と協力して騒音問題などに取り組まなければならない。

移設に反対する県が国を相手取って起こした訴訟は、これまでにすべて決着している。移設作業は新たな段階に入っている。

防衛省は、約１５２ヘクタールに上る埋め立て海域全体のうち、４分の１にあたる南側をほぼ埋め立てた。現在は、残る東側の海域に土砂を投入しているが、この海域には軟弱地盤があるため難航しており、工事は遅れ気味だ。

それでも、学校や住宅に囲まれた普天間の危険性を除去し、米軍の抑止力を維持するには辺野古移設を実現するしかない。政府は着実に工事を進める必要がある。

沖縄の基地負担を軽減することも重要な課題である。県中部の米軍キャンプ瑞慶覧から約５ヘクタールが近く返還される見通しだ。政府は粘り強く米国と交渉し、その他の米軍施設についても可能な範囲で返還を求めていくべきだ。

今回の衆院選では沖縄の基地問題も争点の一つとなっている。移設計画について、中道改革連合の野田共同代表は「現実的に対応する」などと曖昧な発言を繰り返し、自民などから批判を浴びた。

野党とはいえ、比較第１党を目指す政党の党首が、日米関係を毀損（きそん）するかのような態度をとり続けていては困る。