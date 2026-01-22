全日本空輸は３月から国際線に、週単位などで細かく設定する運航ダイヤを導入する。

現在のダイヤは夏と冬の２種類で、柔軟にして訪日外国人客の増加などに伴う乗客数の増減に対応する。訪日客需要による大規模なダイヤ変更は珍しい。

全日空にとっては、乗客数の増加や搭乗率の向上による収益の改善が期待できる。利用客には、繁忙期の便数増などでチケットを取りやすくなる利点がある。

航空各社は、３月下旬〜１０月下旬の夏ダイヤ（７か月間）と、残りの期間の冬ダイヤ（５か月間）を事前に設定する。その際に運航する路線や曜日、時間などを定め、週あたりの便数が固定されることが多い。

全日空の新しいダイヤでは、夏と冬の２種類を原則としつつ、事前に週単位での増減も盛り込む。

例えば、シンガポールからの訪日客は花見の時期に集中するため、通常は週７往復する成田―シンガポール便を４月２０日〜５月８日など期間限定で週１４往復に増やす。日本政府観光局によると、シンガポールからの訪日客は昨年４、５月は６万人程度だが、８月は約２万人だった。

一方、通常は週７往復の成田―インド・ムンバイ便は、利用客の減少が予想される７月１８日〜８月３１日は週３往復に減らす。

週単位のダイヤは国内線で導入済み。国際線では相手国との調整の煩雑さや、機材繰りの難しさが課題だったが、空港のすいている時間帯を分析するなどして交渉し、導入できると判断した。