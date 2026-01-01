°ËÆ£º»è½¡¡NHK¡Ö¸×¤ËÍã¡×±Ç²è²½¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëàÄïá»°»³Î¿µ±¤Î½è¶ø¡¡½Ð±é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤â
¡¡½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¡Ê£³£±¡Ë¼ç±é¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê£²£°£²£´Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¸µ£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£·à¾ìÈÇ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢à»Ðá°ËÆ£¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤Ç¤â°ú¤Â³¤°ËÆ£¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¡£Ä«¥É¥é¤Î±Ç²è²½¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤Î¡Ö¤¹¤º¤é¤ó¡×°ÊÍè¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤é¼ç±é¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ú±Ç²è²½¡Û¤Ç¤¹¡¡µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëºÛÈ½½êÄ¹¤âÌ³¤á¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢½÷À¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£Âè£³£³²ó¶¶ÅÄ¾Þ¡¢Âè£¶£²²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÇÆÒ»Ò¤ÎÄï¡¦ÃöÄÞÄ¾ÌÀÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿»°»³¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤«¡¢¤À¡£
¡¡»°»³¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤Îº§Ìó¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£¤½¤ì¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÆ±£¸·î¤Ë½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Íâ£¹·î¤ËÂè£±»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À»Å»ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê£Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¸×¤ËÍã¡×·à¾ìÈÇ¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð±é¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢à»Ðá¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¤Î°ËÆ£¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·àÃæ¤Çà²ÈÂ²°¦á¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢»°»³¤µ¤ó¤È¡Ø¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ç¡¢»°»³¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ë¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Î»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÎ¿µ±¤¯¤ó¡Ù¸Æ¤Ó¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¤¬¼ñÎ¤¤µ¤ó±é¤¸¤¿¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡£Àõ¤«¤é¤Ì±ï¤â¤¢¤ë¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤â¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Äï¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£