¡¡½ñ¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾Ã¤¨¤ë¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤Î°ì·³¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£²£¸Æü¤«¤éµÜºê¤Ç»ÏÆ°¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¥Á¡¼¥à¤ÏÁá¤¯¤âà¤Õ¤ë¤¤á¤Ë¤«¤±¤ëÃÊ³¬¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡£²·î£±Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëº£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤â³Ð¸ç¤òµá¤á¤ëàÃÏ¹ö¤Î½Õá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÅêÆâÏ¢·È¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Î¶¯²½¤â·ÑÂ³¡£ÂÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íý²òÎÏ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Þ¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤¬ºÇ¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ã¼ê¤È¼çÎÏ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ëàÍý²òÅÙ¤Îº¹á¤À¡£Æ±¤¸ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤âµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤Îº¹¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶¶¾å½¨¼ù¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¼ã¼ê¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿àÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¾ò·ïá¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥á¥â¤ò¼è¤ë½¬´·¡×¤À¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤Çµ²±¤Ë¤âÄêÃå¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó»ý¤Ã¤Æ½ñ¤¯ÅÙ¹ç¤¤¤âÁý¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÆÀ¤¿´¶ÁÛ¡Ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼¡¤Ë¥á¥â¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤¤¤¤¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÀ®¸ùÎã¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´Ý¤Ï¥Á¡¼¥à¶þ»Ø¤Îà¥á¥âËâá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢»î¹çÃæ¤â¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¥³¡¼¥¹¤äµå¼ï¤ò¿§¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤Î±¤á¤ë»Ñ¤¬²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿Àô¸ý¤â¡¢»î¹çÃæ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ç¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¡£ºòÇ¯£¸·î¡¢¼«¤éµåÃÄ¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¼êÄ¢¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥á¥â¤ò½¬´·²½¡£Æ±·î¤Ë£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£¹·î¤Ë¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¤ÈÊ¿¶Ñ¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò°ú¤¾å¤²¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¡¢À®ÀÓ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤Û¤É¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤ÎµÜºê¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢°ì·³¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎàºÇÄã¾ò·ïá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µð¿Í¤Î½Õ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£