¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÊÆÏ·ÊÞ»ï¤¬°ÛÎã¤ÎàÂÔ¤Ã¤¿á¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈºÆ·ÀÌó¤¬¡Ö´í¸±¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¼«·³¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥°¥ê¥·¥ã¥à³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð»×¤¤¤Î¤Û¤«¡ÖÀÅ´Ñ¥â¡¼¥É¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤¬°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëà¥¹¥È¥Ã¥×´«¹ðá¤ò½Ð¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó°ìÎÝ¼ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê£³£¸¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Çºòµ¨£±£´£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¶ÂÇÅÀ¡£¿ô»ú¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎµÚÂèÅÀ¤Ë¤â±Ç¤ë¤¬¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î½ÀÆðÀ¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¸½¾õ¤Ç¤â¥Ù¥ó¥ÁÍ×°÷¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ã¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬°ìÎÝ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëÅÀ¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¼éÈ÷¤Ë½¢¤±¤º£Ä£Èµ¯ÍÑ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ëºòµ¨¤Ïº¸Åê¼êÁê¼ê¤Ë£Ï£Ð£Ó¡¥£¹£¸£±¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ï·òºß¤À¡£¤¿¤À¤·Æ±»ï¤Ï¡Ö£±¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀìÇ¤¤Î¥×¥é¥È¡¼¥óÂÇ¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¡£Êá¼ê·ó°ìÎÝ¼ê¤Î¥Ù¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê£²£¶¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼çÄ¥¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤Þ¤À£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë»Ä¤ëÂçÊª¡×¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò¹âÉ¾²Á¡£¾ÍèÅª¤ÊÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ä¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö£´ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¡Ö£±Ç¯¸ÂÄêÊä¶¯¤Ê¤éºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÁêÈ¿¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ïµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£Ì¾Ìç»ï¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿à¸½¼ÂÏ©Àþá¤ÎÄó¸À¤Ï¡¢ÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë²¿¤ò·èÃÇ¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤â»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥óÌî¼ê¤Îµî½¢¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£