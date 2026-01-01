ÆâÆ£Å¯Ìé¤¬ÂëÌÚ¿®¸ç¤È£Å£Ö£É£Ì¤ÎàÌç½Ðá¤ò½ËÊ¡¤·ºÆ²ñ¥¨¡¼¥ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¤¿¤Á¤ÎàÌç½Ðá¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Î¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£É£Ê¡Ë¡×¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿ÂëÌÚ¿®¸ç¤Ï·ëº§¡¢£Å£Ö£É£Ì¤ÏÂàÃÄ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÆ£¤Ï£²¿Í¤Î»Ñ¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÄÂÎ£Â£Ú£×¤Ë»²Àï¡£µ¢¹ñ¸å¤ËËÜ»æ¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¤È¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢³Î¤«¤Ë²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤É¡¢²¿¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò½Ð¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡£º£²ó¤Ï°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÃ±ÆÈ±óÀ¬¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤µ¤¹¤¬¤ÏÈþ¿©¤Î¹ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤â¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤âÈó¾ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Î¥¢£²·î£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤ÈÊÝ»ý¤¹¤ë£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î£Ö£±Àï¡ÊÂÐ£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õ£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢ÆâÆ£¤òÈ¯Ê³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¥ì¥Ï¤¿¤Á¤Î¶á¶·¤À¡£¤Þ¤º¤Ï£±£³Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¦¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂëÌÚ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂëÌÚ¤Î¤³¤È¤Ï£²£µÇ¯Á°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢±ü¤µ¤Þ¤è¤ê¤â²¶¤ÎÊý¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤âº£¤´¤í¸å²ù¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿´ÇÛ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¾·×¤ÊÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤Ä¤Ä¡ÖÇ¯Îð¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤±¤ÉÈà¤Ï¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¤¹¤·¡¢È¼Î·¤òÆÀ¤Æ¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Èà¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Æ¤ëÂëÌÚ¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ï¸«¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë£Ì£É£Ê¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢£²£¶Æü¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö£Ì£É£Ê»þÂå¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Àï¤¤Êý¡¢È¯¸À¡¢Æþ¾ì°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡£ÅÓÃæ¤Ç°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡ÄÈà¤Î°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶»Ãæ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±£Ì£É£Ê¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Þ¤¿²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¸å¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤·¤«¤·²¶¤¬¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¥¸¥à¤ÇÆþ²ñ¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿à¤¢¤ÎÃËá¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡Ä¤ª¤Ã¤È¡¢¤´¤á¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¡¼¥Ë¥ç¡ÊÃí¡¦¥È¥¤¥ì¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢µÞ¤ËÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÎ¥ÀÊ¡£¤·¤«¤·°ì¸þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£