£Í£Ì£Â¸ø¼°¤Îà³ÊÉÕ¤±á¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌçµ¼Ô¤¬·ãÅÜ¡¡»³ËÜÍ³¿¤Ï¤Ê¤¼·Ú»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡áÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò½ä¤ëà³ÊÉÕ¤±á¤¬»×¤ï¤ÌÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö£Í£Ì£Â¡¥£ã£ï£í¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±°Ì¡¢º£¥ª¥Õ²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²°Ì¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜ¤¬£³°Ì¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤ËÂÐ¤·¡¢µåÃÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡×¤Î¥«¥È¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¹¥Æ¥Ó¥ó¥ºµ¼Ô¤¬ÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ó¥ó¥º»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï½ã¿è¤Ê¼ÂÎÏÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó¶â³Û¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢£±£³¿Í¤â¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µéÁª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëàÄ¶¹â³Û¥í¡¼¥¹¥¿¡¼á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»³ËÜ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ±»á¤Î¼çÄ¥¤À¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏËèÆü½Ð¾ì¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»³ËÜ¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤Ë£±ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»³ËÜ¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤«¤±¡¢£³»î¹ç¤Ç·×£²£´¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¾å¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ç¤âÅÐÈÄ¡£ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÊø²õÀ£Á°¤«¤éµß¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ä¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤¿»î¹ç¤ò´Þ¤á¡¢°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤¿àÍ£°ì¤ÎÃìá¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ó¥ó¥º»á¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢£Í£Ì£Â¡¥£ã£ï£í¤Î¼¹É®¿Ø¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤Îµð³Û·ÀÌó¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢»³ËÜ¤Î£³²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£¸£¸²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë·ÀÌó¤ò¡Ö³ä°Â¡×¤Ë¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò£²ÅÙ¼õ¤±¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà¿´Â¡Éôá¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÀÇò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼²ÃÆþ¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ì¤È»³ËÜ¤Ø¤ÎÉî¿«¤ÏÊÌÌäÂê¤À¡×¤È¥¹¥Æ¥Ó¥ó¥º»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿àºÇ¹â¤«¤ÄºÇ¶¯¤ÎÃËá¡£»³ËÜ¤Î¿¿²Á¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£