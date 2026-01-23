昨秋ドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、ドラフト後初めてとなる取材にオンラインで応じた。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場。打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークしたが、「アベレージ的な成績も、ある程度は残しきれたのかなとは思うんですけど、自分自身としてはふがいない１年だったかなと思っています。もっと自分自身に期待していたところは正直あった」と１年目を総括した。

課題は速球への対応など。「速いボールに対してのミスショット、ファウルチップが多かったことと、打球の角度の平均アベレージがゴロが単純に多かった。そこは数字でも出ている」と、課題を整理しオフに臨んだ。日本に帰国後は、父で花巻東の佐々木洋監督（５０）の助言を受けながらフォームを見直し、武器の長打力をさらに磨いてきた。２月中旬に迫る２年目の開幕へ向けて調整は順調で、「自分の役割は中軸として打撃で貢献すること」と意気込んだ。

ドジャース・大谷翔平投手やエンゼルス・菊池雄星投手らの高校後輩にあたる麟太郎は、昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けていたが、入団未交渉で新人合同自主トレには参加していない。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、４月に２１歳を迎える麟太郎は指名の可能性がある。７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて、進路を決定する見込みとなっている。