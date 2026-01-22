阪神・森下翔太外野手（２５）が２８日、ルーキーからのラブコールに応えて“アニキ”に名乗り出た。先乗り自主トレのため、キャンプ地の沖縄入り。ドラフト２位・谷端（日大）がかねて「憧れ」と名前を挙げ、キャンプでの対面を心待ちにしていた。「教えられることは全然教えたい。１軍でレギュラー争いもしてくるような選手だと思うので、コミュニケーションを取ってやれれば」と、新人７人で唯一の１軍スタートとなった後輩に手を差し伸べていく考えだ。

自身の１年目キャンプは、右足のコンディション不良で２軍からスタートした。「紅白戦くらいで昇格して、１軍の選手といきなりキャンプ地でお会いした。気さくにしゃべりかけてもらってすごくありがたかった」と、振り返る。自身の経験を踏まえて「機会があれば気さくに話してあげたい」と、４年目の今年はより後輩を気遣っていく。

一方で、ＷＢＣで世界一を目指す侍ジャパンでは広島・小園と並ぶ野手最年少。「年齢的にも選ばれているメンバーの中だったら若い方になる。あまりしゃべったことない選手ばかりなので、チームになじめるように」と、フレッシュさも忘れずに虎と侍のムードメーカーとなる。（藤田 芽生）