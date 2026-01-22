オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２８日、パ・リーグ大トリで契約を更改した。大阪・舞洲で交渉に臨み、１０００万円増の７７００万円でサイン。「もうちょっと上がると思ったので、ちょっと悔しいけど…」としつつ、チーム唯一の越年交渉となった理由を打ち明けた。

２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし、１６本塁打とＯＰＳ（出塁率と長打率を足した値）７割５分８厘はチームトップの成績。「チームメートの規定に乗った選手のアップ額を見て、ちょっとワクワクしていた」と臨んだ年内の下交渉では当初、９００万円の増額が提示されたという。

同じ生え抜き中堅野手の中川が３０００万円増の年俸１億円、頓宮が１５００万円増の年俸８５００万円でサインしていたこともあり「ショックというか、すごくつらかった。なかなか契約ができなかった」と希望額とは開きがあったことを吐露。１月は沖縄・宮古島で自主トレをしていたこともあり、２月のキャンプイン直前となったこの日に１００万円の“上積み”を得て折り合う形となった。

「この悔しさを今年（２６年）は白球にぶつけたい。キャリアハイは常に意識している」と、本塁打王に輝いた２１年の３２発超えを見据えた。プロ１１年目で、通算１００本塁打までは残り１発。残した“一片の悔い”は発奮材料に変え、ラオウが昇天を連発する。（南部 俊太）