タレントの指原莉乃（33）が28日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演し「世界で一番体強い」と宣言。また、その理由も語った。

この日のテーマは「正しい風邪の予防＆対処法SP」。指原は「私は誇張抜きで、世界で一番体強いと思います。AKBのメンバーがどんどんインフルで倒れた時も、最後まで残ったりとか。とにかく体が強くて」と語った。

MCの明石家さんまが「体と精神強いから！」と言うと「精神は私、言っていないですよね」と苦笑。

さらに、「実は思い当たる節があって」と語り、コロナ禍までは「幼い頃から、手とか洗ったりしてなくて、うがいもほぼなかったんです。幼い頃にあまり手を洗っていなかった。菌を保有していたから免疫力が強いっていうのは関係ないですか」と語った。

生物学評論家・池田清彦氏が「あると思いますよ」とし「だから、今はあまりきれいにしすぎでしょ。抗菌剤とかなんとか、凄い子供がきれいにしすぎるから、かえって風邪ひいたり病気になったりする」と言うと「やっぱりそうなんだ」とうなずいていた。