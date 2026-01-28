SVリーグの祭典『オールスターゲーム』、読売テレビなどで特別番組放送 川合俊一＆狩野舞子が解説【コメント・概要あり】
バレーボール・SVリーグのトッププレーヤーたちが一堂に会する年に一度の祭典『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』が1月31日、2月1日、神戸・GLION ARENA KOBEで開催される。FYCSホールディングスの読売テレビ・中京テレビ・福岡放送・札幌テレビの地上波で特別番組を放送することが決定した。
【写真】SVリーグの祭典を盛り上げる狩野舞子&平井ノラ&西尾桃アナ&松原朋美アナ
31日に『SVリーグ 女子オールスターゲーム 2025-26』が放送される。女子のゲームでキャプテンを務めるのは、ファン投票で1位に輝いたNECレッドロケッツ川崎に所属する山田二千華選手と、2位の佐藤淑乃選手。日本代表でも中核を担うNECレッドロケッツ川崎の最強コンビが、本大会では互いにチームを率いるリーダーとして対峙する。
トップアスリートたちの技術とプライド、そして祭典ならではの特別ルールやハローキティとのコラボユニフォームなど、華やかなパフォーマンスが融合する特別な一戦の模様を届ける。川合俊一と狩野舞子が解説を、小学生の時にバレーボールの全国大会で優勝経験もある平野ノラがインタビュアーを務める。
2月1日には『SVリーグ 男子オールスターゲーム 2025-26』が放送される。男子のゲームでキャプテンを務めるのは、ファン投票で1位に輝いたウルフドッグス名古屋の水町泰杜選手と、2位の宮浦健人選手。他にも、サントリーサンバーズ大阪の高橋藍選手（※高＝はしごだか）や大阪ブルテオンの西田有志選手など、日本代表でもおなじみの選手がオールスターゲーム後のスタジオに集結する。
選手自らが試合を振り返る「セルフ解説」でハイレベルなプレーを振り返り、その裏側にあったエピソードを明かしていく新しい形のバレーボール番組となる。川合が解説、平野がゲストとして登場。読売テレビの西尾桃アナウンサーと中京テレビの松原朋美アナウンサーがMCを務める
【コメント】
■狩野舞子
SVリーグのトップ選手たちが集まるオールスターゲームを解説させてもらえるということ、とてもうれしく思います。普段は見られないプレーや選手の表情など、オールスターならではの魅力がたくさん詰まった試合になると思いますので、今からとても楽しみです。初めてバレーボールを見る方にも楽しんでいただけるよう、分かりやすくそして明るく楽しくお伝えしていきたいと思います！
■平野ノラ
連日大盛り上がりのSVリーグ、そして年に一度のお祭り！リーグを代表するスター選手が集結したドリームチームでオールスター同士が対戦！そんな特別な試合で初のインタビュアーを務めさせていただきます！今年はどんな化学反応が生まれるのか、ここでしか見られない夢の競演をお楽しみに！現地で感じる選手の熱気などを伝えていきたいと思います！
■西尾桃アナウンサー
MCを務めます、読売テレビの西尾桃です。先日友人とSVリーグの試合を見に行った際、ボールの勢いや選手たちの駆け引き、会場の一体感に圧倒されたことを覚えています。今回の番組では、選手の皆さんが自ら試合について解説してくださるということで、今から楽しみでなりません。オールスター戦の盛り上がり、おもしろさを伝えるとともに、コート上で選手の皆さんが一体どんなことを考えているのか、テレビの前の皆さんと一緒に楽しみながら学んでいきたいと思っています。よろしくお願いいたします！
■松原朋美アナウンサー
バレーボールの楽しさを伝えることはもちろんですが、オールスターゲームだからこそ見える選手の意外な一面やファンの方を魅了するプレーの裏側をしっかりとお伝えしたいと思います。バレーボールファンの方、初めてバレーをご覧になる方、そして子どもも大人も一緒になって楽しめる番組になるよう頑張ります！
■川合俊一
バレーボールファンの皆さん、いよいよSVリーグオールスターゲームがGLION ARENA KOBEで開催されます。選ばれしトップ選手の活躍をぜひ会場でお楽しみ下さい。会場にいらっしゃる事ができない方はテレビの前で応援してくださいね。私も解説者の1人として参加し楽しい放送にしたいと思っています。見どころとしては普段トスを合わせていない別のチームの選手にいかにセッターがトスを合わせられるかですね。今から楽しみです。
【番組概要】
■『SVリーグ 女子オールスターゲーム 2025-26』
1月31日（土）午後3時00分〜4時00分（ytv・CTV・FBS）
※STVエリアは1月31日（土）深夜1時45分〜2時45分
解説：川合俊一、狩野舞子
インタビュー：平野ノラ
実況：立田恭三（ytvアナウンサー）
■『SVリーグ 男子オールスターゲーム 2025-26』
2月1日（日）午後4時25分〜5時25分（ytv・CTV・STV）
※FBSエリアは2月2日（月）午前10時25分〜11時25分
MC：西尾桃（ytvアナウンサー）・松原朋美（CTVアナウンサー）
解説：川合俊一
ゲスト：平野ノラ
SPゲスト：高橋藍（サントリー）・水町泰杜（WD名古屋）など
