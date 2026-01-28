小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」が開幕する。注目は12Rだ。

グランプリ覇者の郡司に3車の利。機敏な運びから鋭いタテ脚を繰り出す。菊池が攻めれば、吉田の抜け出し。古性は強気の組み立てで勝負強さを発揮する。

＜1＞郡司浩平 前回は3日目くらいからイメージした走りができなかった。練習はいつも通り。自力で。

＜2＞犬伏湧也 しっかり練習できた。持ち味を出して強いレースをした上で上に上がって行ければ。自力。

＜3＞古性優作 去年に比べて若干マシになったけど、足りないところだらけ。休養を取りつつ練習。単騎。

＜4＞松谷秀幸 （昨年12月広島記念の落車で）右の腰に違和感。力が入りづらい。郡司君へ。

＜5＞山口拳矢 車輪は以前使っていたものに感覚を近づけるようにしているけど、ベストではない。体の状態は変わってない。単騎。

＜6＞菊池岳仁 前回は要所で踏み負けていたし、まだまだ。粘れるように。自力。

＜7＞山田英明 前回はふがいないレース。新しい自分を見つけるために試行錯誤しながらやっている。犬伏君。

＜8＞守沢太志 郡司君には記念を勝たせてもらったことがあるし、松谷さんは同期。南関へ。

＜9＞吉田拓矢 前回はグランプリの疲れが出た。しっかり計画的に練習。菊池君。