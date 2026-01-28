NY株式28日（NY時間14:17）（日本時間04:17）
ダウ平均　　　48998.49（-4.92　-0.01%）
ナスダック　　　23841.09（+23.99　+0.10%）
CME日経平均先物　53805（大証終比：+105　+0.20%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10154.43（-53.37　-0.52%）
独DAX　 24822.79（-71.65　-0.29%）
仏CAC40　 8066.68（-86.14　-1.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.585（+0.012）
10年債　 　4.261（+0.018）
30年債　 　4.870（+0.011）
期待インフレ率　 　2.350（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.018）
英　国　　4.544（+0.019）
カナダ　　3.430（+0.012）
豪　州　　4.814（-0.030）
日　本　　2.234（-0.048）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.20（+0.81　+1.30%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5308.40（+187.80　+3.67%）

ビットコイン（ドル）
89325.56（+367.83　+0.41%）
（円建・参考値）
1373万2018円（+56547　+0.41%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ