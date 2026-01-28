ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は横ばい ナスダックは小幅高での推移
NY株式28日（NY時間14:17）（日本時間04:17）
ダウ平均 48998.49（-4.92 -0.01%）
ナスダック 23841.09（+23.99 +0.10%）
CME日経平均先物 53805（大証終比：+105 +0.20%）
欧州株式28日終値
英FT100 10154.43（-53.37 -0.52%）
独DAX 24822.79（-71.65 -0.29%）
仏CAC40 8066.68（-86.14 -1.06%）
米国債利回り
2年債 3.585（+0.012）
10年債 4.261（+0.018）
30年債 4.870（+0.011）
期待インフレ率 2.350（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.018）
英 国 4.544（+0.019）
カナダ 3.430（+0.012）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.20（+0.81 +1.30%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5308.40（+187.80 +3.67%）
ビットコイン（ドル）
89325.56（+367.83 +0.41%）
（円建・参考値）
1373万2018円（+56547 +0.41%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
