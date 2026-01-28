テクニック集団の興国高から加入したDF松岡敏也（18）は、スピード、技術、闘争心も兼ね備える将来性豊かな右サイドバックだ。プロのスタートを切り「うまい先輩たちがいるので、いいところを盗んで、吸収して、ピッチで表現したい」と目を輝かせる。

転機は高校1年。ボランチやセンターバックを務めていたが、身体能力の高さを買われてサイドバックに転向した。チーム内で9つもあるカテゴリーのCからトップのAに上がるきっかけになった。

新潟でもプレーした六車拓也監督との出会いも大きかった。高卒でのプロ入りを目標としていた中で、2年の冬に「今のままではプロは厳しい」とはっきり伝えられた。気持ちのどこかで大学経由も視野に入れていたことを見透かされ「行けるなら早いうちからプロに行った方がいい」と奮起を促してくれた。意識が変化し、そこから練習にのめり込む。私生活も見直すとU―18日本代表にも選ばれ、スカウトの目に留まる活躍につながった。

新潟以外にもJ1や、練習参加したベルギーの2クラブからもオファーがあったが、恩師から「むちゃくちゃいいチーム」と聞いていた新潟を選択。最終目標は「（欧州）5大リーグ」。新潟で成長し、世界へ羽ばたく。（西巻 賢介）

◇松岡 敏也（まつおか・としや）2007年（平19）9月28日生まれ、福岡県出身の18歳。バディフットボールクラブ福岡―SALTZ FC―興国高。憧れの選手は元イングランド代表のカイル・ウォーカー。好物は和菓子。1メートル75、68キロ。利き足は右。