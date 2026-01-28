ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

白井のイン戦を信頼する。スタートに集中して主導権は譲らない。茅原が捲り、捲り差しで迫る。山口剛は差しに絞ってバック勝負へ。4カドの吉田は自力か、茅原の攻めに乗って。

＜1＞白井英治 そのまま乗って試運転は樋口選手と一緒。特訓では山口剛選手が少し良さそう。良くも悪くもない程度。初日は時間があるのでゆっくりやる。

＜2＞山口剛 班の中では悪くなかった。乗った感じはターン回りもそんなに悪くなさそうだった。点検する程度で大きく動く必要はなさそう。

＜3＞茅原悠紀 数字のないエンジンだけど、そのままでもレースに行けそうな体感だった。何の違和感もなかった。足合わせでは出足の感じが良かった。このまま様子を見てもいいかも。

＜4＞吉田拡郎 追い風の分、周回半径が大きかったけど、ターンの押しは問題なかった。守屋選手と足合わせして、ついて行けた。特訓も他と一緒くらい。数字はないけど不安はない。いい戦いができると思う。

＜5＞寺田祥 もらったまま。普通。特に感じるものはなかった。まだ何も見ていないので、これから調整を考えます。

＜6＞辻栄蔵 もらったまま。悪い感じはしなかったけど少し合っていない。ターン回りは恐らく悪くない。班での比較は分からなかった。