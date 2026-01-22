原 由子が、自身のソロデビュー45周年を祝うアニバーサリーライブ＜伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」＞を開催することが決定した。

1978年、サザンオールスターズのメンバーとしてメジャーデビューを果たし、1981年に「I Love Youはひとりごと」でソロ活動を開始した原 由子。サザンのメンバーとしての活動と並行しながら、「恋は、ご多忙申し上げます」「ハートせつなく」「花咲く旅路」など数々の名曲を世に送り出し、日本のポップミュージックに確かな足跡を刻んできた。

ソロ活動から一時距離を置いていた時期を経て、2022年には約31年ぶりとなるオリジナル・アルバム『婦人の肖像（Portrait of a Lady）』をリリース。翌年には同作を携え、鎌倉芸術館での2daysライブを開催するなど、近年はソロアーティストとしての活動も改めて注目を集めている。

今年4月で45周年を迎える原が開催する＜伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」＞は、2026年3月31日（火）・4月1日（水）にロームシアター京都 メインホール、4月6日（月）・7日（火）に鎌倉芸術館 大ホールにて、計4公演が行われる。京都と鎌倉――それぞれ「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など、原の楽曲の世界にもたびたび登場する、縁深き土地だ。昨年より放送がスタートしたサントリー緑茶「伊右衛門」のCMでは「花咲く旅路」が起用されるなど、日本の原風景を想起させる歌声を持つ原 由子が、悠久の時を刻む二つの古都の街で、その音楽を響かせる特別なステージとなる。

さらに、本公演を支えるバンドメンバーも明らかに。斎藤 誠、中シゲヲ（Gt）、山内 薫（Ba）、片山敦夫（Key）、山本拓夫（Sax）、TIGER（Cho）、金原千恵子／栄田嘉彦（Vn）らといった名うてのメンバーに加え、今回はドラムにサザンオールスターズから松田 弘の参加が決定した。

チケットは、サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向け受付が本日1月29日（木）12:00よりスタート。詳細はライブ特設サイトにて。