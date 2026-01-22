男性グループ「M！LK」が28日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。NHK紅白歌合戦でお弁当を差し入れてくれた人物を明かした。

今回は「年越しCDTV後なのにロケ!?」企画が放送された。同企画はNHK紅白歌合戦にも出場し、年越しCDTVを終えた男性グループ「M！LK」が自転車で初日の出を見に行くというもの。

横浜港を目指して順調に自転車を走らせ、日の出には確実に間に合うペース。神奈川県に突入すると、塩崎太智が「さすがに疲れてきたくない?」と疲労感をにじませた。これに佐野勇斗は「さすがにね」と共感した。

そんな中で牛丼屋の横を通り過ぎると「マジでご飯食べたい」と空腹にも耐えていた。すると、曽野舜太が「俺、二宮さんのお弁当食べてからちゃんと食べてないかも」と吐露。塩崎も「二宮さんのご飯なかったらヤバかったね」と振り返った。

VTRを見守っていたスタジオの二宮和也は「（紅白で）弁当差し入れしたんですよ」と紅白歌合戦の時だと明かした。さらに、VTRで塩崎が「結成記念日にはお祝いメッセージもいただいて」と告白し「二宮さんの顔、生でもう一回見たいんだけど」と恋しくなっていた。