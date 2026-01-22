いよいよこの週末から2026年首都圏中学2月入試が始まる。東京に60校以上ある中位の共学校で、人気の学校と併願先としてまだ出願が間に合う狙い目の入試回はどこか。四模試で受験生が選んだ志望先の状況を基に、26年入試の最終動向を見ていく。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）

2月入試の東京にある中位共学校

これまで3回にわたって、2月入試の共学校について見てきた。4回目となる今回は、東京にある中位の共学校について、まだ出願が間に合う注目の入試回を取り上げていきたい。各入試回は入試日［入試名］の形で記した。25年受験者数・実倍率（受験者数÷合格者数）も併記した。

入試の難易度については、四谷大塚「合不合Aライン80偏差値」でランク分けした。難関はAランク（65以上）、上位はBランク（60〜64）、中堅上位はCランク（55〜59）、中堅はDランク（50〜54）、中位はE・Fランク（45〜49・44〜40）、そしてGランク（30台）である。

主に12月に実施された四模試の志望者動向から、26年入試の行方を考える。この合計が30人に満たないような入試回については、変動幅が大きいため、原則として増減の傾向を示すにとどめる。なお、前年同期比での増減がそのまま実際の倍率に跳ね返るわけではない。あくまでも勢いを示すものとして考えたい。

12月の四模試受験者数合計は、全体では0.7％減とほぼ前年並みに戻している。うち男子は1.5％減で女子は0.9％増だった。サピックス（7日実施）の男子は3％減、女子は6.2％減で、25年に続いて難関・上位校離れをうかがわせる。同じ日に実施された首都圏模試は男子3.2％減、女子1.7％減となった。受験に迷いが生じ、諦めかかっている中位校受験者層が増えているのかもしれない。日能研（11月30日。前年は12月1日実施）は、男子0.8％で女子3.3％をそれぞれ増やしている。四谷大塚（14日実施）は男子1％減に対して、女子は5.3％増と大きく分かれている。中堅校に挑む女子受験生の意気込みを感じることができるかもしれない。

今回取り上げる東京にあるE・F・Gランクの共学校は63校を数える。中堅校のように3回程度の入試を行う学校もあるものの、生徒募集のため多彩な設定で多くの入試回を設ける学校が中心となる。そこで、すべての入試回について見ることはせず、取り上げる入試回を主に併願先という観点から絞りたい。以下、東京23区から東京市部の多摩地区へとエリアごとに見ていこう。

なお、ダイヤモンド社教育情報のX（旧Twitter）やFacebookで入試状況について更新していくので、フォローしていただけると幸いである。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）