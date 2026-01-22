ツウィ（TWICE）foxy illustrationsのBunny＆Catと共演！「目線や表情にこだわって撮影したのでぜひ注目していただきたいです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ツウィ（TWICE）が出演する、コーセー「ヴィセ」の新商品“ネンマクフェイク ルージュ II”（2月16日発売）のWEB-CMが1月29日より公開される。

■ラストのツウィとキャラクターたちによる“キュートなアクション”にも注目

WEB-CM『ネンマクフェイク ルージュ II』篇では、2022年10月からブランドミューズを務めるTWICEのツウィに加えて、今回ブランドとして初めてキャラクターをブランドミューズに採用。

ふわふわなベッドで気持ちよさそうに眠るツウィのもとに、foxy illustrationsのBunnyとCatがそっと現れ、彼女の唇に“フェイクなマジック”がかかる瞬間を描いた内容となっている。

夢を見ているような優しい表情や艶やかな表情、実際にキャラクターを感じている愛らしい笑顔など、多彩な表情を披露。ラストシーンのツウィとキャラクターたちの“キュートなアクション”にも注目だ。

また、ヴィセ公式Xでは2月3日から2月8日の期間限定で、foxy illustrationsのキャラクターであるBunnyとCatがルージュを塗るツウィのもとに落ちてきて、ツウィが埋もれていくユーモラスなスペシャル動画『#進化形ネンマクフェイク篇』を公開。公式Xをフォローし、ハッシュタグ「#新ネンマクフェイクルージュ登場」をつけて動画内で落ちてきたBunnyとCatの数を引用ポストすると、抽選で20名に新商品のセットが当たるキャンペーンも実施される。

■撮影エピソード

◎WEB-CM

透明感溢れるピンクのワンピースで登場したツウィ。雲のようにふわふわとしたベッドに身を預け、気持ちよさそうに眠るシーンから撮影がスタート。まどろむようなやわらかな表情やそっと動く手元の仕草に、スタジオはリラックスしたムードに包まれ、撮影は順調に進んだ。

今回は、眠るシーンやささやくような仕草のシーンなど、感情の機微を繊細に表現するシーンも多くあったが、そのようなシーンでは、自分の映像をモニターで確認した瞬間、恥ずかしさから思わず声を上げて笑ってしまう場面も。撮影中の真剣な表情とは一転、ふっと明るくほどける笑顔がとても印象的だった。

また、本来そこにはいないBunnyとCatのキャラクターに視線を合わせて芝居をする難易度の高いシーンでは、息づかいから目線の角度まで細かく調整し、まるで本当に隣にいるかのような自然な距離感を表現。ルージュを塗られる瞬間のわずかな反応や、目覚めるシーンのニュアンスにもこだわり、映像に“魔法がかかったような”柔らかい世界観をつくり上げていた。

◎スペシャル動画『#進化形ネンマクフェイク篇』

今回の撮影では、ヴィセ公式SNS ならびに本商品のスペシャルサイトにて公開されるスペシャル動画『#進化形ネンマクフェイク篇』の撮影も実施。ルージュを塗るツウィの上からBunnyとCatたちが次々に落ちてきて、ツウィが埋もれていくようなユーモア溢れる内容となっている。

ツウィが埋もれていくシーンでは、BunnyとCatたちの動きに合わせてキャラクターと掛け合う、ツウィの無邪気な様子にも注目。本編よりもポップで、思わず何度も見返したくなる仕上がりとなっている。

■ツウィ インタビュー