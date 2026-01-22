ツウィ（TWICE）foxy illustrationsのBunny＆Catと共演！「目線や表情にこだわって撮影したのでぜひ注目していただきたいです」
ツウィ（TWICE）が出演する、コーセー「ヴィセ」の新商品“ネンマクフェイク ルージュ II”（2月16日発売）のWEB-CMが1月29日より公開される。
■ラストのツウィとキャラクターたちによる“キュートなアクション”にも注目
WEB-CM『ネンマクフェイク ルージュ II』篇では、2022年10月からブランドミューズを務めるTWICEのツウィに加えて、今回ブランドとして初めてキャラクターをブランドミューズに採用。
ふわふわなベッドで気持ちよさそうに眠るツウィのもとに、foxy illustrationsのBunnyとCatがそっと現れ、彼女の唇に“フェイクなマジック”がかかる瞬間を描いた内容となっている。
夢を見ているような優しい表情や艶やかな表情、実際にキャラクターを感じている愛らしい笑顔など、多彩な表情を披露。ラストシーンのツウィとキャラクターたちの“キュートなアクション”にも注目だ。
また、ヴィセ公式Xでは2月3日から2月8日の期間限定で、foxy illustrationsのキャラクターであるBunnyとCatがルージュを塗るツウィのもとに落ちてきて、ツウィが埋もれていくユーモラスなスペシャル動画『#進化形ネンマクフェイク篇』を公開。公式Xをフォローし、ハッシュタグ「#新ネンマクフェイクルージュ登場」をつけて動画内で落ちてきたBunnyとCatの数を引用ポストすると、抽選で20名に新商品のセットが当たるキャンペーンも実施される。
■撮影エピソード
◎WEB-CM
透明感溢れるピンクのワンピースで登場したツウィ。雲のようにふわふわとしたベッドに身を預け、気持ちよさそうに眠るシーンから撮影がスタート。まどろむようなやわらかな表情やそっと動く手元の仕草に、スタジオはリラックスしたムードに包まれ、撮影は順調に進んだ。
今回は、眠るシーンやささやくような仕草のシーンなど、感情の機微を繊細に表現するシーンも多くあったが、そのようなシーンでは、自分の映像をモニターで確認した瞬間、恥ずかしさから思わず声を上げて笑ってしまう場面も。撮影中の真剣な表情とは一転、ふっと明るくほどける笑顔がとても印象的だった。
また、本来そこにはいないBunnyとCatのキャラクターに視線を合わせて芝居をする難易度の高いシーンでは、息づかいから目線の角度まで細かく調整し、まるで本当に隣にいるかのような自然な距離感を表現。ルージュを塗られる瞬間のわずかな反応や、目覚めるシーンのニュアンスにもこだわり、映像に“魔法がかかったような”柔らかい世界観をつくり上げていた。
◎スペシャル動画『#進化形ネンマクフェイク篇』
今回の撮影では、ヴィセ公式SNS ならびに本商品のスペシャルサイトにて公開されるスペシャル動画『#進化形ネンマクフェイク篇』の撮影も実施。ルージュを塗るツウィの上からBunnyとCatたちが次々に落ちてきて、ツウィが埋もれていくようなユーモア溢れる内容となっている。
ツウィが埋もれていくシーンでは、BunnyとCatたちの動きに合わせてキャラクターと掛け合う、ツウィの無邪気な様子にも注目。本編よりもポップで、思わず何度も見返したくなる仕上がりとなっている。
■ツウィ インタビュー
Q.CM撮影の感想を教えてください。
ツウィ：パワーアップした商品の魅力やWEB-CMの世界観がしっかり伝わるように意識して、撮影に臨みました。口もとだけでなく、目線や表情にもこだわって撮影したのでぜひ注目していただきたいです。
Q.今回初めてfoxy illustrationsキャラクターとのコラボレーションとなりますが、共演してみていかがでしたか。
ツウィ：今回初めての共演になるので、新鮮でワクワクしました。
かわいくて癒されるキャラクターたちなので、どのようなWEB-CMになるのか今から楽しみです。
Q.実際に“ネンマクフェイク ルージュ II”を試してみていかがでしたか。また、お気に入りの色はありますか。
ツウィ：なめらかな塗り心地で、むっちりとした質感とネンマクカラーがとても気に入っています。色名もかわいらしい「うさぎのフィアンセ」が、特に好きです。色もツヤ感も長い時間持ってくれるので、日常使いにも撮影にもぴったりだと思います。
Q.今回の新商品は“ネンマクフェイク ルージュ”がパワーアップリニューアルした、よりむっちりとしたツヤとつけたての色が持続する、進化形粘膜色ルージュです。最近ツウィさんが「自分がパワーアップした」と感じる瞬間があれば教えてください。
ツウィ：今までやったことのない新しいことにも自信をもって挑戦できるようになった瞬間は、パワーアップしたなと感じます。
Q.もうすぐバレンタインです。大切な人に想いを伝える方へ、ツウィさんから“エール”をお願いします。また、想いを自信を持って伝えるために、普段心がけていることがあれば教えてください。
ツウィ：想いを伝えるときは、緊張しても“自分らしく”いることが大切だと思います。お気に入りのリップをつけて自分の好きなメイクをすると自信にも繋がるので、気持ちが伝えやすくなる気がします。「ネンマクフェイク ルージュII」も勇気を出すときの“お守りリップ”として持ってくれたらうれしいです。
■関連リンク
ヴィセ ブランドサイト
https://www.kose.co.jp/visee/
TWICE OFFICIAL SITE
https://www.twicejapan.com/