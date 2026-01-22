原由子ソロデビュー45周年記念ライブ『京都・鎌倉物語 2026』開催決定！ふたつの古都で紡ぐ4日間の物語

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

a1981年のソロデビューから今年4月で45周年を迎えるサザンオールスターズの原 由子が、その節目を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を開催する。

■京都と鎌倉は原由子の楽曲の世界にもたびたび登場する縁深き土地

会場は、原の楽曲の世界とも深く結びつく京都と鎌倉。3月31日、4月1日に京都・ロームシアター京都 メインホール、4月6・7日に神奈川・鎌倉芸術館 大ホールにて計4公演が行われる。

京都と鎌倉は、「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など、原の楽曲の世界にもたびたび登場する、縁深き土地。2025年より放送がスタートしたサントリー緑茶“伊右衛門”のCMでは「花咲く旅路」が起用されるなど、日本の原風景を想起させる歌声を持つ原が、悠久の時を刻むふたつの古都の街で、その音楽を響かせる。

本公演を支えるバンドメンバーも明らかに。斎藤誠（Gu）、中シゲヲ（Gu）、山内薫（Ba）、片山敦夫（Key）、山本拓夫（Sax）、TIGER（Cho）、金原千恵子（Vn）、栄田嘉彦（Vn）といった名うてのメンバーに加え、今回はドラムにサザンオールスターズから松田弘が参加。

2025年までのサザンオールスターズとしての大きな活動の熱も冷めやらぬなか、原と長年音楽活動をともにしてきた松田が、このアニバーサリーライブでどのようなグルーヴとハーモニーを生み出すのか、期待は高まる。

チケットは、サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向け受付が1月29日12時よりスタート。詳細はライブ特設サイトで。

■ライブ情報

『伊右衛門presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』

03/31（火）京都・ロームシアター京都 メインホール

04/01（水）京都・ロームシアター京都 メインホール

04/06（月）神奈川・鎌倉芸術館 大ホール

04/07（火）神奈川・鎌倉芸術館 大ホール

■【画像】原 由子のアーティスト写真

■【画像】『京都・鎌倉物語 2026』のロゴ