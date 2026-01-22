原由子、45周年アニバーサリーライブを京都と鎌倉で開催 サポートドラムにサザンの盟友・松田弘が参加
1981年のソロデビューから今年4月で45周年を迎える原 由子が、その節目を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を開催することが決定した。会場は、原の楽曲の世界とも深く結びつく京都と鎌倉。3月31日、4月1日ロームシアター京都 メインホール、4月6日、7日に神奈川・鎌倉芸術館 大ホールにて、計4公演が行われる。
【写真】ハンドマイクで歌唱する原 由子
78年、サザンオールスターズのメンバーとしてメジャーデビューを果たし、81年に「I Love Youはひとりごと」でソロ活動を開始した原。サザンオールスターズのメンバーとしての活動と並行しながら、「恋は、ご多忙申し上げます」「ハートせつなく」「花咲く旅路」などの名曲を世に送り出し、日本のポップミュージックに確かな足跡を刻んできた。
ソロ活動から一時距離を置いていた時期を経て、2022年には約31年ぶりとなるオリジナルアルバム『婦人の肖像（Portrait of a Lady）』をリリース。翌年には同作を携え、鎌倉芸術館での2Daysライブを開催するなど、近年はソロアーティストとしての活動も改めて注目を集めている。
昨年は、サザンオールスターズとして10年ぶり16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースし、全国13ヶ所26公演におよぶアリーナ＆ドームツアーを完走。多数のメディア出演も重なり、その存在感を改めて印象づけた。そんな原が、今年の4月21日にソロデビュー45周年という大きな節目を迎える。
そのアニバーサリーを祝して開催されるのが、『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』。京都と鎌倉――それぞれ「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など、原の楽曲の世界にもたびたび登場する、縁深き土地だ。昨年より放送がスタートしたサントリー緑茶『伊右衛門』のCMでは「花咲く旅路」が起用されるなど、日本の原風景を想起させる歌声を持つ原が、悠久の時を刻む2つの古都の街で、その音楽を響かせる特別なステージとなる。
同公演を支えるバンドメンバーは、斎藤 誠、中シゲヲ（ギター）、山内 薫（ベース）、片山敦夫（キーボード）、山本拓夫（サックス）、TIGER（コーラス）、金原千恵子、栄田嘉彦（バイオリン）らといった名うてのメンバーに加え、今回はドラムにサザンオールスターズから松田 弘の参加が決定。昨年までのサザンオールスターズとしての大きな活動の熱も冷めやらぬ中、原と長年音楽活動をともにしてきた松田が、このアニバーサリーライブでどのようなグルーヴとハーモニーを生み出すのか、期待が高まる。
チケットは、サザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ会員向け受付がきょう29日正午よりスタート。詳細はライブの公式サイトで確認できる。
