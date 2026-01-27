THE RAMPAGE・武知海青 プロレス入場曲が「ストリーミング急上昇」1位 SixTONES楽曲は4作TOP10入り【オリコンランキング】
16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの「BREAK IT DOWN」が、29日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率1055.0％を記録し、1位を獲得した。
【動画】THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」MV
本作は、同グループのパフォーマーで、プロレスラーとしては「2025年度プロレス大賞」新人賞を受賞した武知海青の入場曲として制作。21日に本作を収録したCDシングルが発売された。
そのほか、同ランキングにはデビュー6周年を迎えたSixTONESの楽曲がTOP10に4作ランクイン。2位に「Imitation Rain」、6位に「Good Luck!」、8位に「こっから」、9位に「バリア」がそれぞれランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
