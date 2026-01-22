JO1、自身初の映像3部門同時1位 河野純喜「当時の僕たちが持つ力を最大限出せたライブ」【オリコンランキング】
グローバルボーイズグループ・JO1初の東京ドーム公演を収めた最新の音楽映像作品『JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’IN TOKYO DOME』が、29日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、自身初となる映像3部門同時1位を獲得した。
【動画】JO1、ドーム公演ダイジェスト
初週売上は、DVD：1.1万枚、BD：2.0万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに自身通算2作目の1位。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、合計売上：3.1万枚で4作連続、通算4作目の1位となり、自身初の映像3部門同時1位を獲得した。
本作は、全国4都市14公演、北米・アジア6都市8公演をめぐり、国内外で延べ25万人を動員した同名ツアーより、2025年4月21日に開催された東京ドーム公演の模様を収録。ファンクラブ限定盤には、ツアーの裏側に密着したメイキング映像と60ページのフォトブックが同梱されている。
●JO1・河野純喜、コメント
映像3部門で同時1位！
JAM【※】の皆さん本当にありがとうございます！
昨年の東京ドーム公演は、当時の僕たちが持つ力を最大限出せたライブだったなと思います。
東京ドームのステージだけではなく、メンバーの想いやJAMの皆さんの歓声も全て、臨場感そのままでこの作品で一緒に楽しむことができます！
是非、皆さんにたくさん愛していただけると嬉しいです！
【※】JO1ファンの総称
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
【動画】JO1、ドーム公演ダイジェスト
初週売上は、DVD：1.1万枚、BD：2.0万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに自身通算2作目の1位。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、合計売上：3.1万枚で4作連続、通算4作目の1位となり、自身初の映像3部門同時1位を獲得した。
●JO1・河野純喜、コメント
映像3部門で同時1位！
JAM【※】の皆さん本当にありがとうございます！
昨年の東京ドーム公演は、当時の僕たちが持つ力を最大限出せたライブだったなと思います。
東京ドームのステージだけではなく、メンバーの想いやJAMの皆さんの歓声も全て、臨場感そのままでこの作品で一緒に楽しむことができます！
是非、皆さんにたくさん愛していただけると嬉しいです！
【※】JO1ファンの総称
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞