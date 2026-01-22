TWICE・ツウィ、ピンクの空間で夢を見ているような艶やかな表情 「foxy illustrations」Bunny＆Catと新CM出演
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのツウィがブランドミューズを務める『Visee（ヴィセ）』より、新WEB-CM「ネンマクフェイク ルージュII」篇が29日より公開される。
『Visee』は新商品として、2023年5月の販売以来、累計240万本売れている「ネンマクフェイク ルージュ」をパワーアップリニューアルした「ネンマクフェイク ルージュII」を2月16日に発売。
それに合わせ、ガーリーでおしゃれな世界観が話題の人気イラストレーター「foxy illustrations」と、ブランドとして初めてキャラクターを起用したコラボレーションを行い、新キャラクターとツウィが出演する新WEB-CMが公開となる。
今回ツウィは、夢を見ているような優しい表情や艶やかな表情、実際にキャラクターを感じている愛らしい笑顔など、多彩な表情を披露。ラストシーンのツウィとキャラクターたちの“キュートなアクション”も見どころとなっている。
撮影では透明感あふれるピンクのワンピースで登場したツウィ。雲のようにふわふわとしたベッドに身を預け、気持ちよさそうに眠るシーンから撮影がスタート。まどろむようなやわらかな表情やそっと動く手元の仕草に、スタジオはリラックスしたムードに包まれ、撮影は順調に進んだ。
今回は、眠るシーンやささやくような仕草のシーンなど、感情の機微を繊細に表現するシーンも多くあったが、そのようなシーンでは、自分の映像をモニターで確認した瞬間、恥ずかしさから思わず声を上げて笑ってしまう場面も。撮影中の真剣な表情とは一転、ふっと明るくほどける笑顔がとても印象的。
また、本来そこにはいないBunnyとCatのキャラクターに視線を合わせて芝居をする難易度の高いシーンでは、息づかいから目線の角度まで細かく調整し、まるで本当に隣にいるかのような自然な距離感を表現。ルージュを塗られる瞬間のわずかな反応や、目覚めるシーンのニュアンスにもこだわり、映像に“魔法がかかったような”柔らかい世界観をつ
くり上げた。
■インタビュー（一部抜粋）
――CM撮影の感想を教えてください。
パワーアップした商品の魅力や WEB-CM の世界観がしっかり伝わるように意識して、撮影に臨みました。口もとだけでなく、目線や表情にもこだわって撮影したのでぜひ注目していただきたいです。
――今回初めて「foxy illustrations」キャラクターとのコラボレーションとなりますが、共演してみていかがでしたか。
今回初めての共演になるので、新鮮でワクワクしました。かわいくて癒やされるキャラクターたちなので、どのようなWEB-CMになるのか今から楽しみです。
――実際に「ネンマクフェイク ルージュ II」を試してみていかがでしたか。また、お気に入りの色はありますか。
なめらかな塗り心地で、むっちりとした質感とネンマクカラーがとても気に入っています。色名もかわいらしい「うさぎのフィアンセ」が、とくに好きです。色もツヤ感も長い時間持ってくれるので、日常使いにも撮影にもぴったりだと思います。
――今回の新商品は「ネンマクフェイク ルージュ」がパワーアップリニューアルした、よりむっちりとしたツヤとつけたての色が持続する、進化形粘膜色ルージュです。最近ツウィさんが「自分がパワーアップした」と感じる瞬間があれば教えてください。
今までやったことのない新しいことにも自信をもって挑戦できるようになった瞬間は、パワーアップしたなと感じます。
――もうすぐ「バレンタイン」です。大切な人に想いを伝える方へ、ツウィさんから“エール”をお願いします。また、想いを自信を持って伝えるために、普段心がけていることがあれば教えてください。
想いを伝えるときは、緊張しても“自分らしく”いることが大切だと思います。お気に入りのリップをつけて自分の好きなメイクをすると自信にもつながるので、気持ちが伝えやすくなる気がします。「ネンマクフェイク ルージュII」も、勇気を出すときの“お守りリップ”として持ってくれたらうれしいです。
