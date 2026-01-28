ストラテジストはメモで、米国債利回り上昇を伴ったドルの急激な下落は、米国からの投資流出を示し、世界のリスク市場に打撃を与える可能性があると指摘している。



市場は緩やかなドル安には対処できるが、急速な下落はリスク資産にとってマイナスになる可能性があると述べている。



きょうはベッセント財務長官の発言でドルは買い戻されているが、ドルはさらに下落する可能性があるとの声も根強く、ドル安は今後、勢いを増す可能性があるとアナリストは述べている。ドル指数が昨年安値９６．２０近辺を完全にブレイクすれば、ドルはさらに３％下落する可能性があると指摘している。本日は一時９５．８５まで下落していたが、買い戻されている。



本日の米株式市場の引け後に発表されるマグニフィセント７の決算でネガティブな反応が出れば、ドルにとってさらなる弱材料となる可能性もあるとも指摘。米消費の多くは株式市場に依存しているからだという。



USD/JPY 153.62 EUR/USD 1.1937 GBP/USD 1.3787

ドルインデックス 96.49



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

