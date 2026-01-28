ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は横ばい ナスダックも前日付近での推移
NY株式28日（NY時間13:09）（日本時間03:09）
ダウ平均 49005.76（+2.35 +0.00%）
ナスダック 23836.67（+19.57 +0.08%）
CME日経平均先物 53785（大証終比：+85 +0.16%）
欧州株式28日終値
英FT100 10154.43（-53.37 -0.52%）
独DAX 24822.79（-71.65 -0.29%）
仏CAC40 8066.68（-86.14 -1.06%）
米国債利回り
2年債 3.581（+0.008）
10年債 4.255（+0.012）
30年債 4.868（+0.009）
期待インフレ率 2.348（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.018）
英 国 4.544（+0.019）
カナダ 3.423（+0.005）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.72（+0.33 +0.53%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5334.20（+213.60 +4.17%）
ビットコイン（ドル）
89564.19（+606.46 +0.68%）
（円建・参考値）
1375万4373円（+93134 +0.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
