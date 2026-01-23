「冬服のマンネリ」→ この色で打破！【ZARA】大人が選びたい♡「ピンク系アイテム」

ダークトーンに寄りがちな冬服の差し色として取り入れたいのが、トレンドカラーとしても注目の “ピンク” 。甘くなりすぎず、大人の着こなしになじむ色味を選べば、コーデのマンネリ打破にもひと役買ってくれそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人が取り入れやすそうな「ピンク系アイテム」をピックアップ。冬の装いをさりげなく更新しつつ、気分まで明るくしてくれそうなトップス、ボトムス、バッグが登場。自分に合うピンクを見つけてみて。

一枚でもレイヤードしてもOK！ 着回し力が高そう

【ZARA】「ZW COLLECTION テクスチャーオーバーサイズシャツ」\1,310（税込・セール価格）

ラペルカラーや胸のパッチポケットなど、ベーシックなディテールを備えつつ、アシンメトリーなヘムデザインで今っぽさをプラス。甘くなりすぎないくすみ系のピンクだから、大人の着こなしにも取り入れやすく、ジーンズやスラックスなど手持ちのボトムとも好相性に決まりそうです。冬はセーターやスウェットトップスのインに、春は一枚でと、ロングシーズン活躍してくれる予感。

明るい色味で冬服をフレッシュに更新

【ZARA】「MIDIスカート ZW COLLECTION」\1,310（税込・セール価格）

ほんのりツヤを感じるピンクカラーが目を引くスカート。裾に向かって広がるAラインシルエットが大人っぽく品のある印象に導いてくれそうです。華やかな色味ながら、シンプルなデザインだから取り入れやすく、ダークトーンが多くなりがちな冬コーデの差し色として活躍してくれそう。

初心者もトライしやすそうな淡色が◎

【ZARA】「ワイドダーツパンツ」\1,970（税込・セール価格）

フロントに入ったダーツが縦ラインをきれいに見せつつ、ワイドレッグシルエットでほどよく力の抜けた印象を演出できそう。淡いピンクは白やグレー、ネイビーなどベーシックカラーともなじみやすく、きれいめにもカジュアルにも振れそうなのが魅力。ピンク初心者でも挑戦しやすそうな一本です。

可愛さと上品さを両立した華やか小物

【ZARA】「刺繍入りストラクチャードバッグ」\2,570（税込・セール価格）

フェイクパール付きの刺繍が施されたハンドバッグは、ベージュがかったようなピンクで甘さを抑えたデザイン。カジュアルコーデをクラスアップしたり、よそ行きコーデに華を添えたりとオンオフ問わず活躍してくれそうです。小ぶりなサイズ感ながら、取り外し可能なストラップ付きで実用性も高そう◎ 冬コーデにさりげなく彩りを添えたいときに頼れそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K