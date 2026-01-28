NY株式28日（NY時間12:24）（日本時間02:24）
ダウ平均　　　49042.80（+39.39　+0.08%）
ナスダック　　　23806.07（-11.03　-0.05%）
CME日経平均先物　53740（大証終比：+40　+0.07%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10154.43（-53.37　-0.52%）
独DAX　 24822.79（-71.65　-0.29%）
仏CAC40　 8066.68（-86.14　-1.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.583（+0.010）
10年債　 　4.255（+0.012）
30年債　 　4.867（+0.008）
期待インフレ率　 　2.353（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.018）
英　国　　4.544（+0.019）
カナダ　　3.423（+0.005）
豪　州　　4.814（-0.030）
日　本　　2.234（-0.048）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.76（+0.37　+0.59%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5328.50（+207.90　+4.06%）

ビットコイン（ドル）
89470.25（+512.52　+0.58%）
（円建・参考値）
1374万7999円（+78754　+0.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ