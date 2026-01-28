ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式28日（NY時間12:24）（日本時間02:24）
ダウ平均 49042.80（+39.39 +0.08%）
ナスダック 23806.07（-11.03 -0.05%）
CME日経平均先物 53740（大証終比：+40 +0.07%）
欧州株式28日終値
英FT100 10154.43（-53.37 -0.52%）
独DAX 24822.79（-71.65 -0.29%）
仏CAC40 8066.68（-86.14 -1.06%）
米国債利回り
2年債 3.583（+0.010）
10年債 4.255（+0.012）
30年債 4.867（+0.008）
期待インフレ率 2.353（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.018）
英 国 4.544（+0.019）
カナダ 3.423（+0.005）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.76（+0.37 +0.59%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5328.50（+207.90 +4.06%）
ビットコイン（ドル）
89470.25（+512.52 +0.58%）
（円建・参考値）
1374万7999円（+78754 +0.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
