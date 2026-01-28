TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前2時15分に、なだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町八雲、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町などに発表（雪崩注意報） 29日02:15時点

渡島、檜山地方では、29日昼前まで大雪に、29日までなだれに注意してください。渡島地方では、29日夕方まで高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■北斗市
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■松前町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■福島町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■知内町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■木古内町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■七飯町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■鹿部町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■森町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■八雲町八雲
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■長万部町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■江差町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■上ノ国町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■厚沢部町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■乙部町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意