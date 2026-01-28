気象台は、午前2時15分に、なだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町八雲、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町などに発表（雪崩注意報） 29日02:15時点

渡島、檜山地方では、29日昼前まで大雪に、29日までなだれに注意してください。渡島地方では、29日夕方まで高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■函館市

□なだれ注意報【発表】

29日にかけて注意





