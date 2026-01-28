　29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万3580円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては221.29円高。出来高は8538枚となっている。

　TOPIX先物期近は3519.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53580　　　　　-120　　　　8538
日経225mini 　　　　　　 53560　　　　　-130　　　177002
TOPIX先物 　　　　　　　3519.5　　　　　 -17　　　 17946
JPX日経400先物　　　　　 31780　　　　　-120　　　　1465
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-7　　　　1257
東証REIT指数先物　　売買不成立

