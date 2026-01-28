29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万3580円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては221.29円高。出来高は8538枚となっている。



TOPIX先物期近は3519.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.99ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 53580 -120 8538

日経225mini 53560 -130 177002

TOPIX先物 3519.5 -17 17946

JPX日経400先物 31780 -120 1465

グロース指数先物 683 -7 1257

東証REIT指数先物 売買不成立



