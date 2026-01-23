首都高速道路の路面などの清掃業務に関する入札を巡って談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は、東京都内などの道路清掃会社４社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す方針を固めた。

うち２社については、計約５億円の課徴金納付命令も出すとみられる。

関係者によると、両方の命令を受けるのは、「京葉ロードメンテナンス」（東京）と「スバル興業」（同）の２社。他に立ち入り検査を受けた「日本ハイウエイ・サービス」（同）とその子会社の「首都ハイウエイサービス」（神奈川）も排除措置命令は受けるが、調査前に課徴金減免（リーニエンシー）制度で違反を共同申告したとみられ、課徴金納付命令は免れる見通し。

各社は２０１７年以降、「首都高速道路会社」（東京）が発注する首都高の路面や排水設備などの清掃作業や凍結防止作業といった業務の入札で、事前に話し合って受注予定事業者を決めていたという。入札は首都高の道路を四つの工区に分けて２年契約で発注されていたが、４社が毎回同じ工区をすみ分けるような形で受注していた。

首都高速道路会社も、職員が受注調整に関与していた疑いで立ち入り検査を受けており、調査で談合への関与が確認されれば公取委が今後、官製談合防止法に基づいて同社に再発防止を求める改善措置を要求する可能性があるという。

公取委は既に、命令を出す各社に処分案を送付しており、今後、それぞれの意見を聞いた上で命令を出す見込み。各社は取材に「処分案を受け取ったのは事実だが、手続き中のためコメントは差し控える」などと答えた。