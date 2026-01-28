ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 新華社、北京で公益イベント 人々に感動与えた人物表彰 新華社、北京で公益イベント 人々に感動与えた人物表彰 新華社、北京で公益イベント 人々に感動与えた人物表彰 2026年1月29日 1時37分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２８日、「中国網事 感動２０２５」の「十大年度ネット人物」表彰式。（北京＝新華社記者／李安） 【新華社北京1月28日】中国北京市で28日、新華社主催の公益イベント「中国網事 感動2025」と年度表彰式が開かれ、インターネット上で人々に感動を与えた10人を「十大年度ネット人物」として表彰した。２８日、中国・モンゴル国境を守る活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された内モンゴル自治区の牧畜民、敖雲其木格（アオユインチイムーゴーア）さん（右から２人目）。 （北京＝新華社記者／李安）２８日、民間災害救援隊員としての活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された石欣（せき・きん）さんの代理人（中央）。（北京＝新華社記者／李安）２８日、長年にわたる防砂・緑化事業活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された遼寧省の森林保護員、李東魁（り・とうかい）さん（中央）。 （北京＝新華社記者／李安）２８日、障害者の隣人を交代で介護する活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された山西省長治市黄崖溝村住民の代表（中央）。（北京＝新華社記者／李安）２８日、烈士陵園を守る活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された山東省の蔡恩坤（さい・えんこん）さん（中央）。（北京＝新華社記者／李安）２８日、山奥の農村を行き来して高齢者を治療する活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された医師の王駒（おう・く）さん（右）。 （北京＝新華社記者／李安）２８日、視覚障害者からなる楽団活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された西蔵自治区の楽団メンバー、達瓦次仁（ダーワーツーレン）さん（中央左）。（北京＝新華社記者／李安）２８日、「十大年度ネット人物」に選出された四川省甘孜（カンゼ）チベット族自治州甘孜県洛戈梁子警務ステーションの警察官、劉鵬（りゅう・ほう）さん（中央）。（北京＝新華社記者／李安）２８日、「十大年度ネット人物」に選出された四川省アバ・チベット族チャン族自治州馬爾康（ばじこう）市養護院の格西王姆（ゴーシイワーンムー）院長（中央）。 （北京＝新華社記者／李安）２８日、雲南省の国境地域での麻薬取り締まり活動がネットで反響を呼び「十大年度ネット人物」に選出された警察官の安暁華（あん・ぎょうか）さん（中央）。（北京＝新華社記者／李安） リンクをコピーする みんなの感想は？