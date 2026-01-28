NY株式28日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　49035.06（+31.65　+0.06%）
ナスダック　　　23860.58（+43.48　+0.18%）
CME日経平均先物　53655（大証終比：-45　-0.08%）

欧州株式28日GMT16:14
英FT100　 10171.56（-36.24　-0.36%）
独DAX　 24839.66（-54.78　-0.22%）
仏CAC40　 8085.24（-67.58　-0.83%）

米国債利回り
2年債　 　3.577（+0.004）
10年債　 　4.249（+0.006）
30年債　 　4.860（+0.001）
期待インフレ率　 　2.351（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.858（-0.017）
英　国　　4.539（+0.014）
カナダ　　3.415（-0.003）
豪　州　　4.814（-0.030）
日　本　　2.234（-0.048）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.97（+0.58　+0.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5313.30（+192.70　+3.76%）

ビットコイン（ドル）
89156.88（+199.15　+0.22%）
（円建・参考値）
1369万9846円（+30601　+0.22%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ