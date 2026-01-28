ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは伸び悩む
NY株式28日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 49035.06（+31.65 +0.06%）
ナスダック 23860.58（+43.48 +0.18%）
CME日経平均先物 53655（大証終比：-45 -0.08%）
欧州株式28日GMT16:14
英FT100 10171.56（-36.24 -0.36%）
独DAX 24839.66（-54.78 -0.22%）
仏CAC40 8085.24（-67.58 -0.83%）
米国債利回り
2年債 3.577（+0.004）
10年債 4.249（+0.006）
30年債 4.860（+0.001）
期待インフレ率 2.351（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.858（-0.017）
英 国 4.539（+0.014）
カナダ 3.415（-0.003）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.97（+0.58 +0.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5313.30（+192.70 +3.76%）
ビットコイン（ドル）
89156.88（+199.15 +0.22%）
（円建・参考値）
1369万9846円（+30601 +0.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49035.06（+31.65 +0.06%）
ナスダック 23860.58（+43.48 +0.18%）
CME日経平均先物 53655（大証終比：-45 -0.08%）
欧州株式28日GMT16:14
英FT100 10171.56（-36.24 -0.36%）
独DAX 24839.66（-54.78 -0.22%）
仏CAC40 8085.24（-67.58 -0.83%）
米国債利回り
2年債 3.577（+0.004）
10年債 4.249（+0.006）
30年債 4.860（+0.001）
期待インフレ率 2.351（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.858（-0.017）
英 国 4.539（+0.014）
カナダ 3.415（-0.003）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.97（+0.58 +0.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5313.30（+192.70 +3.76%）
ビットコイン（ドル）
89156.88（+199.15 +0.22%）
（円建・参考値）
1369万9846円（+30601 +0.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ