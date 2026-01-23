きょうの為替市場はドルの買い戻しが強まる中、ユーロドルは１．２０ドル台から１．１９ドル台前半まで下落している。一方、ユーロ円もＮＹ時間の開始までは売りが優勢となっていたが、ベッセント財務長官の発言でドル円の買い戻しが強まっていることから、ユーロ円も１８２円台半ばから１８３円台半ばまで一気に上昇する場面も見られた。



ドル安の加速からユーロドルは急ピッチで上昇し、大木か節目の１．２０ドルを１月中に回復している。この動きを見て、ＥＣＢ理事からもけん制発言が出始めている。ビルロワドガロー仏中銀総裁は「ユーロ高がインフレに与える影響を注意深く見守っており、政策決定に際してその影響を考慮する」と述べていた。一方、シムカス・リトアニア中銀総裁も「ユーロドルの水準は政策の方向性を示唆しない」と述べていた。



関税の影響がある中、過度なユーロ安が重なると交易条件が悪化することから、急激なユーロ安は看過できないようだ。



EUR/USD 1.1933 EUR/JPY 183.26 EUR/GBP 0.8673



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

