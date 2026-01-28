【今日の献立】2026年1月29日(木)「プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが」 「厚揚げのネギみそ焼き」 「セリのゴマ和え」 の全3品。
定番の肉じゃがにゴマ和えなどを合わせた、ホッとする和食の献立です。
【主菜】プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが
定番で人気の高い肉じゃがです。今回は豚肉を使って気軽に！覚えておくとやつだつこと間違いなしの黄金比率！
調理時間：25分
カロリー：345Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
しらたき（糸コンニャク） 100g
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1個
ニンジン 1/4本 キヌサヤ 4枚
だし汁 300ml
＜調味料＞
砂糖 大さじ1
みりん 大さじ2
薄口しょうゆ 大さじ2
サラダ油 適量 七味唐辛子 少々
ジャガイモは皮をむき、4つに切って面取りし、水に放ってザルに上げる。玉ネギは幅1cmに切る。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。
キヌサヤは筋を引き、分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。
2. ＜調味料＞の材料とニンジン、しらたきを加え、煮汁がなくなるまでさらに煮る。器に盛り、キヌサヤを散らし、七味唐辛子を振る。
【副菜】厚揚げのネギみそ焼き
ネギみそは作り置きできます。のせて焼くだけで一品プラス！
調理時間：10分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
青ネギ 5~6本 酒 大さじ1
みりん 大さじ2
みそ 大さじ2
ショウガ汁 小さじ1
ゴマ油 適量 七味唐辛子 少々
2. 厚揚げに(1)のネギみそをぬり広げ、オーブントースターで焼き目が付くまで焼く。器に盛り、七味唐辛子を振る。
【副菜】セリのゴマ和え
セリ独特のさわやかな香りを楽しめる一品です。
調理時間：5分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
すり白ゴマ 小さじ2
定番の肉じゃがにゴマ和えなどを合わせた、ホッとする和食の献立です。
【主菜】プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが
定番で人気の高い肉じゃがです。今回は豚肉を使って気軽に！覚えておくとやつだつこと間違いなしの黄金比率！
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：345Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)100g
しらたき（糸コンニャク） 100g
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1個
ニンジン 1/4本 キヌサヤ 4枚
だし汁 300ml
＜調味料＞
砂糖 大さじ1
みりん 大さじ2
薄口しょうゆ 大さじ2
サラダ油 適量 七味唐辛子 少々
【下準備】肉は食べやすい大きさに切る。しらたきはサッと水洗いし、食べやすい長さに切ってザルに入れ、熱湯をまわしかけ、しっかり水気をきる。
©Eレシピ
ジャガイモは皮をむき、4つに切って面取りし、水に放ってザルに上げる。玉ネギは幅1cmに切る。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。
©Eレシピ
キヌサヤは筋を引き、分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、豚肉の色が白っぽくなるまで炒め、ジャガイモ、玉ネギを加えて炒め合わせる。油がまわったら、だし汁を加えてアクを取りながら10分位煮る。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料とニンジン、しらたきを加え、煮汁がなくなるまでさらに煮る。器に盛り、キヌサヤを散らし、七味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】厚揚げのネギみそ焼き
ネギみそは作り置きできます。のせて焼くだけで一品プラス！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）厚揚げ 2個
青ネギ 5~6本 酒 大さじ1
みりん 大さじ2
みそ 大さじ2
ショウガ汁 小さじ1
ゴマ油 適量 七味唐辛子 少々
【下準備】青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ネギみそを作る。フライパンにゴマ油を中火で熱し、青ネギと＜調味料＞を入れ、汁気がなくなるまで炒める。
©Eレシピ
2. 厚揚げに(1)のネギみそをぬり広げ、オーブントースターで焼き目が付くまで焼く。器に盛り、七味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】セリのゴマ和え
セリ独特のさわやかな香りを楽しめる一品です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）セリ 1束
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
すり白ゴマ 小さじ2
【下準備】セリは根の部分を切り落とし、根元を輪ゴムなどでしばり、分量外の塩少々を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。水気を絞り、長さ2cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、セリとすり白ゴマを入れて和え、器に盛る。
©Eレシピ