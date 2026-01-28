プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが」 「厚揚げのネギみそ焼き」 「セリのゴマ和え」 の全3品。
定番の肉じゃがにゴマ和えなどを合わせた、ホッとする和食の献立です。

【主菜】プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが
定番で人気の高い肉じゃがです。今回は豚肉を使って気軽に！覚えておくとやつだつこと間違いなしの黄金比率！

調理時間：25分
カロリー：345Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)100g
しらたき（糸コンニャク）  100g
ジャガイモ  2個
玉ネギ  1個
ニンジン  1/4本 キヌサヤ  4枚
だし汁  300ml
＜調味料＞
  砂糖  大さじ1
  みりん  大さじ2
  薄口しょうゆ  大さじ2
サラダ油  適量 七味唐辛子  少々

【下準備】

肉は食べやすい大きさに切る。しらたきはサッと水洗いし、食べやすい長さに切ってザルに入れ、熱湯をまわしかけ、しっかり水気をきる。

ジャガイモは皮をむき、4つに切って面取りし、水に放ってザルに上げる。玉ネギは幅1cmに切る。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。

キヌサヤは筋を引き、分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。

【作り方】

1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、豚肉の色が白っぽくなるまで炒め、ジャガイモ、玉ネギを加えて炒め合わせる。油がまわったら、だし汁を加えてアクを取りながら10分位煮る。

2. ＜調味料＞の材料とニンジン、しらたきを加え、煮汁がなくなるまでさらに煮る。器に盛り、キヌサヤを散らし、七味唐辛子を振る。

【副菜】厚揚げのネギみそ焼き
ネギみそは作り置きできます。のせて焼くだけで一品プラス！

調理時間：10分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

厚揚げ  2個
青ネギ  5~6本   酒  大さじ1
  みりん  大さじ2
  みそ  大さじ2
  ショウガ汁  小さじ1
ゴマ油  適量 七味唐辛子  少々

【下準備】

青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ネギみそを作る。フライパンにゴマ油を中火で熱し、青ネギと＜調味料＞を入れ、汁気がなくなるまで炒める。

2. 厚揚げに(1)のネギみそをぬり広げ、オーブントースターで焼き目が付くまで焼く。器に盛り、七味唐辛子を振る。

【副菜】セリのゴマ和え
セリ独特のさわやかな香りを楽しめる一品です。

調理時間：5分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

セリ  1束
  砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1/2
すり白ゴマ  小さじ2

【下準備】

セリは根の部分を切り落とし、根元を輪ゴムなどでしばり、分量外の塩少々を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。水気を絞り、長さ2cmに切る。

【作り方】

1. ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、セリとすり白ゴマを入れて和え、器に盛る。

