衆議院選挙の序盤の情勢分析で、自民党が単独で過半数を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員と解説します。

■自民“単独で過半数上回る勢い”

――まず、自民党が単独で、過半数の233議席を上回る勢いということですが、高市さんの高い支持率が反映されているんでしょうか？

その通りだと思います。最新の世論調査でも高市内閣を「支持する」と答えた人は、69％という高さでした。一方、自民党の支持率は35％で、高市さんの人気が、自民党の票にただちには反映しないのでは、と心配する声が自民党内にも多くあったんですが、ここにきて、自民党の支持率も上昇傾向にあります。

また、この差をうまく埋める選挙戦を自民党は展開している、ということだと思います。

――差を埋める戦い方とは？

高市さんの会見を改めて見てみます。

◇

高市首相（1月19日）

「自民党と日本維新の会で過半数の議席を賜れましたら、高市総理。そうでなければ野田総理か斉藤総理か別の方か」

◇

このように、「自民党に投票して下さい」ではなく、「私を選んで下さい」と話し、自民党の古屋選対委員長は「ある意味、高市首相選択選挙」だと位置づけました。

こうして、党が掲げる政策よりもまずは高市さんの高い人気を、自民党の議席を増やすテコにする戦略が、いまのところ功を奏していると言えそうです。

■中道は“伸び悩み”

――一方、野党の中道改革連合は公示前の議席を減らす情勢ということですが、どんなことが理由として考えられますか？

中道は、立憲と公明が一緒になり、「1＋1が2以上になれるか」相乗効果を狙いましたが、正式な発足は、およそ1週間前の今月22日です。ベテラン議員からも、「まだ浸透していない」「風が吹いていないと感じる」という声が聞かれます。

また、それぞれの支持母体、立憲は労働組合、公明は宗教団体の創価学会がどれだけまとまって票を集めるかが、焦点ですが、公明の支持者にしてみれば、去年の参院選までは、連立を組む自民の候補者を応援することが多かったわけで、急に立憲出身の候補者を応援してと言われても、戸惑いもあるようです。立憲とは、選挙の戦い方も違うようで、現場からは「張り合いがない」という声も聞かれます。

ただ、選挙関係者は「そうは言っても組織力は選挙戦後半に効いてくる」と話しているほか、政府関係者は「学会は集票力が試される選挙になる」と分析していて、今後、どれだけ固められるかがカギとなりそうです。

■国民“埋没”が課題？

――このほか、国民民主は去年の参院選のような勢いはみられないようですね。

「手取りを増やす」と物価高対策を訴えてきましたが、今回、消費税減税をほとんどの党が公約に掲げてくる中、その独自性をアピールしきれていないと言えるかもしれません。

ある幹部は、「2大政党制の古い政治、自民対中道という対立構造になっているなかで、いかに埋没しないかが課題」と話していました。

■参政“強み”は…

一方、参政党は、去年の参院選で躍進した勢いにのって、2桁の議席を確保する勢いです。

候補者の数をみても自民・中道に次ぐ190人を擁立するなど、草の根の組織力に強みがあります。

また、地方議員も181人いて、そのネットワークで選挙活動を支えるなど、地道な活動が広がりを見せています。

いずれにせよ、まだ選挙戦が始まって2日目です。

接戦の選挙区も多く、今回の情勢調査では選挙区でおよそ3割の回答者が、「答えない」としていて、今後の論戦、選挙戦の展開次第で、選挙情勢も変わる可能性もあります。

――投開票まであと11日。28日から期日前投票がはじまっています。急な衆院解散により「投票所入場券」の郵送が間に合っていない自治体が相次いでいますが、運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認ができれば入場券なしでも投票は可能だということです。

（1月28日放送『news zero』より）