「コスパ重視」なら【ワークマン】へ！ 大人が狙いたい「2,000円台アウター」

毎日の相棒としてヘビロテするアウターは、コスパ重視で肩肘張らずに着られるものが好み。今回は、そんな大人女性が狙いたいアウターを【ワークマン】からピックアップしました。機能やデザインにこだわった本格的なアウターでありながら、2,000円台という驚きの価格で展開されているもよう。手持ちのアウターはもうマンネリ気味……という人も、プチプラで気軽に気分転換を図れるかも！

表情を変えるリバーシブル仕様のフライトジャケット

【ワークマン】「レディース防風ベロアB3タイプジャケット」\2,500（税込）

1着で2パターンの着回しを楽しめるリバーシブル仕様のジャケット。表はベロア素材で、フライトジャケットをベースにしたスタイリッシュなデザイン。裏返すともこもこと愛らしいボア素材で、簡単にコーデの印象変化を図れます。風を通しにくい防風性を備えているのも、ワークマンらしい魅力かも。

ボア面は単色ですっきり大人顔に着地

ボアの異素材感やバイカラーがアクセントになっていたベロア地の表に対し、裏側は全面ボア素材。色も単色で仕上げられているため、他のアイテムとの色合わせの難易度が下がり、すっきりとした印象で着こなせそう。淡いグレージュのほか、ブラウン2色とブラックの全4色がラインナップ。落ち着いた色づかいでコーデを大人顔に寄せやすいのもおすすめポイントです。

レジャーでもタフに頼れる撥水マウンテンパーカー

【ワークマン】「レディース撥水マウンテンパーカー」\2,900（税込）

トレンドアイテムとも組み合わせやすい、オーソドックスなデザインを採用したマウンテンパーカー。表面は水を弾く撥水加工が施されており、日常使いはもちろんレジャーシーンでもタフに扱えそうな一着です。スマートな見た目ながら5つのポケットを配した多収納性も、身軽に過ごすのにうってつけ。カラーは鮮やかなマルチカラーを含む豊富な7色から。

シティユースにも馴染むデザインがコーデの外し役に

ファスナーとスナップボタンで留められる比翼仕立てのフロントが、風通りをセーブ。袖口の面ファスナーや裾のドローストリングでシルエットの微調整もでき、即戦力として防寒を手助けしてくれそうです。長すぎない着丈やボリュームを抑えたシルエットは街歩きにも馴染みやすく、大人コーデのワークテイストな外し役としてもGOOD。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ