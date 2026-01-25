【ロサンゼルス＝後藤香代】米国のトランプ大統領は２７日、米ミネソタ州ミネアポリスで看護師アレックス・プレッティさん（３７）が連邦捜査官に射殺された事件について、大規模な調査を行う考えを示した。

事件は、トランプ政権が不法移民の摘発作戦を進める中で起きた。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「私が調査を監督する」と述べた。２７日に出演した米ＦＯＸニュースの番組では、銃を携帯していたプレッティさんを非難しつつ、「彼ら（連邦捜査官）がどうやって（プレッティさんの）銃を見たかは知らない」と言葉を濁した。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、作戦を統括する国土安全保障省は２７日、国境警備隊と税関・国境取締局（ＣＢＰ）に所属する捜査官２人がプレッティさんを撃ったとする予備調査の結果をまとめた。同省のクリスティ・ノーム長官は２４日の記者会見で、プレッティさんが銃を「振り回した」と主張していたが、調査結果にそのような記述はなかった。

民主党のほか、共和党の一部からもノーム氏の責任を問う声が上がっている。トランプ氏は２７日、更迭の考えはないと強調した。

ミネアポリスでは政権への抗議デモが続いている。