FC町田ゼルビアは28日、スコットランド1部のリヴィングストンFCからFWテテ・イェンギが期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2026年今月25日から今年の6月30日までとなっている。



2000年生まれの25歳で197センチの身長を誇るテテ・イェンギは母国オーストラリアのクラブを経て、2021年夏に当時イングランド3部だったイプスウィッチへ加入。その後はフィンランドやイングランドの複数クラブの在籍し、2024年1月にリヴィングストンFCに加入。公式戦ここまで83試合、18ゴール6アシストを記録しており、今季はここまで2ゴールをマークしていた。





加入が決まったテテ・イェンギは町田のクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。「こんにちは、町田の皆さん！この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています。クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。日本でプレイすることはずっと夢でした。このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。“共闘！！”ありがとうございます」