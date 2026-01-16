【ニューヨーク＝木瀬武】米航空機大手ボーイングが２７日発表した２０２５年１２月期決算は、最終利益が２２億３８００万ドル（約３４００億円）で、７年ぶりに黒字に転換した。

傘下のデジタル事業の売却益が利益を押し上げた形で、主力の航空機部門は長引く品質問題で赤字が続いている。

売上高は前年比３４％増の８９４億６３００万ドルで、最終黒字を確保した１８年に次ぐ高水準だった。航空機の生産ペースが回復し、１８年以来の高水準となる６００機を納入した。

一方、品質改善のコストが増え、売上高の半分近くを占める航空機部門は営業赤字（７０億７９００万ドル）が続く。黒字化できたのは、運航に関するソフトウェアなどを手がけるデジタル事業の売却益（９６億ドル）を計上したのが大きい。

ボーイングは品質問題で生産機数が落ち込み、赤字決算が常態化してきた。主力小型機「７３７ＭＡＸ」が１８、１９年に墜落事故、２４年にも機体の一部が飛行中に吹き飛ぶ事故を起こし、品質確保のために米当局に生産数を制限されている。

注文を受けても納入できていない受注残は６１００機に上る。現在のペースだとすべて納入するのに１０年かかる計算だ。品質管理を徹底しつつ、増産していけるかが課題となる。