同じ会社で働いて70年、日本の90代の女性が中国で話題に

中国SNSの微博（ウェイボー）で、90代の日本人女性の話題が大きな注目を集めた。

その女性は、ロシア・トゥデイ（RT）の微博アカウントが27日の投稿で紹介した玉置泰子さん。2020年、90歳の時に「世界最高齢総務部員」としてギネス認定された人物だ。

同アカウントが「玉置さんは同じ会社で約70年にわたり働き続けてきた。1956年、玉置さんは現・サンコーインダストリー（大阪市）に入社し、90代になっても現役。毎朝5時半に起床して出勤し、午後5時半まで働くという生活リズムを長年守ってきた」などと記して数年前の日本のニュース映像も紹介したところ、中国のネットユーザーの関心を集めた。

玉置さんの話題は微博でトレンド入りし、中国のネットユーザーからは「かわいそう。福祉がしっかりしていて生活が保障されていたら、誰がそこまで働きたいだろう」という声が上がる一方、「これは本当に伝説級だ」「敬服せざるを得ない」「いい会社だということが分かる」「会社が70年続いているのもすごい」「これって何が問題？釣りが好きな人がいるように、仕事が好きな人もいる。好きなことをずっと続けられるなら、すごく素敵じゃない？」との声も聞かれた。（翻訳・編集/野谷）