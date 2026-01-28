ドル円、１５３．７０円付近まで一時買戻し ベッセント発言で ドル円への米国の介入「絶対にしていない」＝ＮＹ為替
先ほどからドル円の買い戻しが強まっており、ドル円は１５３．７０円付近まで一時上昇している。ベッセント財務長官の発言に反応しており、長官は「米国は常に強いドル政策を取っている。ドル円相場への米国の介入は絶対にしていない」と述べた。
＊ベッセント財務長官
・ドル円への米国の介入「絶対にしていない」
・為替介入の憶測につはコメントしない。
・米国は常に強いドル政策を取っている。
・強いドル政策とは、適切なファンダメンタルズを整えることを意味。
・健全な政策を取っていれば、資金は米国に流入する。
USD/JPY 153.63 EUR/JPY 183.45
GBP/JPY 211.37 AUD/JPY 107.28
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
＊ベッセント財務長官
・ドル円への米国の介入「絶対にしていない」
・為替介入の憶測につはコメントしない。
・米国は常に強いドル政策を取っている。
・強いドル政策とは、適切なファンダメンタルズを整えることを意味。
・健全な政策を取っていれば、資金は米国に流入する。
USD/JPY 153.63 EUR/JPY 183.45
GBP/JPY 211.37 AUD/JPY 107.28
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美