ドル円、１５３．７０円付近まで一時買戻し ベッセント発言で ドル円への米国の介入「絶対にしていない」＝ＮＹ為替 ドル円、１５３．７０円付近まで一時買戻し ベッセント発言で ドル円への米国の介入「絶対にしていない」＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

先ほどからドル円の買い戻しが強まっており、ドル円は１５３．７０円付近まで一時上昇している。ベッセント財務長官の発言に反応しており、長官は「米国は常に強いドル政策を取っている。ドル円相場への米国の介入は絶対にしていない」と述べた。



＊ベッセント財務長官

・ドル円への米国の介入「絶対にしていない」

・為替介入の憶測につはコメントしない。

・米国は常に強いドル政策を取っている。

・強いドル政策とは、適切なファンダメンタルズを整えることを意味。

・健全な政策を取っていれば、資金は米国に流入する。



USD/JPY 153.63 EUR/JPY 183.45

GBP/JPY 211.37 AUD/JPY 107.28



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト