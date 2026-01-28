ペドリやデ・ヨングを欠いてCL最終節へ…バルセロナFWダニ・オルモ「それは言い訳にはならない」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に開催され、バルセロナはホームでコペンハーゲンと戦う。前日会見に出席したFWダニ・オルモとハンジ・フリック監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
バルセロナは最終節を残して36チーム中9位。すでに決勝トーナメントプレーオフ圏内の24位以上を確定させ、ストレートインとなる8位以内も射程圏に捉えている。
ダニ・オルモは「(プレーオフ)進出が決まっていることは分かっているが、僕らはトップ8に入りたいし、それが僕らの目標だ」と明言。トップ8入りには他会場の結果も関係してくるため、「僕らは積極的に攻めてゴールを決めるチームだ。まずは勝つこと。それから多くのゴールを決める」と誓った。
この試合ではMFペドリやMFフレンキー・デ・ヨングが欠場となる。ダニ・オルモは「彼らは重要な選手だが、それは言い訳にはならない。僕がこれらのポジションでプレーできるし、(マルク・)ベルナルや(マルク・)カサドもいる」とし、「監督が望むポジションなら、適応してプレーするつもりだ。今季すでに経験しているし、問題はない。フリック監督が僕をどこに配置しようと、常に全力を尽くすつもりだ」と宣言した。
また、フリック監督は「私たちはトップ8に入る絶好のチャンスを手にしている」と言及。「再びタフな試合になる。対戦相手はコペンハーゲンだ。決して言い訳はしない。私たちは自分たちのプレースタイルに自信を持っているし、私はそれをこの目で見たい。これはチャンピオンズリーグだ。私たちがトップレベルにいることを証明しなければならない」と意気込んだ。
