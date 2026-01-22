FIVB（国際バレーボール連盟）は28日（水）、バレーボールネーションズリーグ2026（VNL）の予選ラウンドの開催地と日程を発表した。

男女とも18ヵ国が出場し、6月から8月にかけて行われるVNL。3週にわたって予選ラウンドが行われ、上位チームがファイナルラウンドへと進出する。

女子は6月3日（水）に開幕し、予選ラウンド第1週（6月3日（水）～7日（日））はケベックシティ（カナダ）、ブラジリア（ブラジル）、南京（中国）で行われる。第2週（6月17日（水）～21日（日））はアンカラ（トルコ）、未定（フィリピン）、未定と開催地は一部未定、第3週（7月8日（水）～12日（日））はベオグラード（セルビア）、香港（ホンコンチャイナ）、関西（日本）で行われる予定だ。

なお、女子日本代表は第1週をケベックシティ、第2週をフィリピン、第3週を日本で戦う。

ファイナルラウンドは7月22日（水）～26日（日）の日程でマカオ（中国）で行われる予定だ。

一方の男子は6月10日（水）に開幕し、予選ラウンド第1週（6月10日（水）～14日（日））はオタワ（カナダ）、ブラジリア（ブラジル）、臨沂（中国）で行われる。第2週（6月24日（水）～28日（日））はオルレアン（フランス）、グリヴィツェ（ポーランド）、リュブリャナ（スロベニア）で行われ、第3週（7月15日（水）～19日（日））はベオグラード（セルビア）、シカゴ（アメリカ）、関西（日本）で行われる予定だ。

男子日本代表が出場するのは第1週が中国、第2週がフランス、第3週が日本となっている。

男子はファイナルラウンドは7月29日（水）～8月2日（日）にかけて寧波北侖（中国）で行われる。

男女ともに日本の開催地については関西までしか発表されていない。VNL2024では男女ともに銀メダルを獲得していた日本。VNL2025ではメダルには届かなかったが、2大会ぶりのメダル獲得はなるか。