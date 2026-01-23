チュートリアル、17年ぶりにドラマでコンビ共演 主演・徳井義実 福田充徳は「クランクインして30分でクランクアップ」【コメントあり】
チュートリアル・徳井義実＆桃月なしこがW主演を務めるテレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深０：00〜 ※関西ローカル）の第4話が28日に放送され、チュートリアルの福田充徳が出演した。
【場面カット】険しい表情で書類と向き合う桃月なしこ
フランス書院で実際に起こった話をベースにした同名小説を原案とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。出版社で働くことを夢見て「フランス出版」に転職した大泉ましろ（桃月）が配属されたのは、まさかの「官能小説編集部」だった。恐る恐る扉を開けてみると、編集長の玉川丈治（徳井）らが激論を交わしていた。戸惑うましろだが、一癖も二癖もある上司や作家たちと関わる中で、官能小説編集者のやりがいを見出し、プロフェッショナルへと成長していく…。
2009年のスペシャルドラマ『リセット』（日本テレビ）以来17年ぶりのドラマ共演となった徳井と福田。第4話以降も、福田演じる喫茶店の店主が登場する。
【コメント】
福田充徳：クランクインして30分でクランクアップしましたが、ありがとうございました。
徳井義実：今回（福田は）主役ということで…
福田充徳：正直セリフが覚えられるのか不安でしたけどね。
徳井義実：6ページにわたってのね。
福田充徳：長ゼリフがありましたけど、スタッフさんのおかげで何とか乗り切れましたね。
徳井義実：見事な犯人役を…
福田充徳：裏切りに裏切りを重ねましたからね。
徳井義実：（撮影は）深夜の3時までかかりましたけども。
福田充徳：朝の5時から撮ってますから。ブラックやなと思いながらやってました。
徳井義実：熱演を見逃した方は、ぜひDMM TV、TVerでお願いします。
