Geminiのアプリ連携機能は、なかなかの利便性。特に活用しているのは、メールに届いた予定をカレンダーに登録するとき。「よてい」と入力しただけで「この予定をカレンダーに登録。開始時間に設定する時間は受付時間にしてください」と出るよう、あらかじめプロンプトを辞書登録しておき、操作を簡略化している。たまに失敗することもあるが、おおむね一発でカレンダーに登録が行われる。

カレンダーへの予定登録は、Geminiに頼むことが多くなった

Geminiは、メールだけでなく、メッセンジャーやWebに表示した時間なども一発でカレンダーに登録可能。試しに、PDFで届いた乗り継ぎを含めた計4回のフライトをGeminiにカレンダー登録してもらったが、一発で正確に転記された。行き先はもちろん、便名もきちんと入力され、自分で書き写すよりもきめ細やかだと感じたほどだ。

サイドキーで呼び出すGeminiに画面を読み込ませると、メール以外でも予定を登録できる

特に複数のフライトスケジュールの場合、手動入力のようにアプリを何回も行ったり来たりする必要がなく、人間とは違ってうっかりの入力ミスもない。単発のスケジュール登録でも十分便利だが、複数ある予定をまとめて登録するというときの方がAIの真価を発揮するような気がした。

このアプリ連携、便利な反面、対応するアプリが限られているので、さらなる拡大には期待したい。

こんな手順で登録したバルセロナへのフライトスケジュールだが、改めてカレンダーを見直してみたところ、その予定が見当たらない……。

4つの予定が一発でカレンダーに入力され、すこぶる便利だと感心したので、自分でGeminiに指示を出したこと自体は、はっきり覚えていた。にも関わらず、該当する日の予定は空のまま。記憶はないが、間違ってスケジュールを削除してしまったのかと思った。

ただ、もしやということでカレンダーをプライベート用のアカウントに切り替えたところ、しっかり予定が残っていた。

Geminiに頼んだ際のアカウントが個人用のGoogleアカウントになっていたため、カレンダーの予定も、そのアカウントに登録されてしまったようだ。普段はきちんと仕事用のGoogle Workspaceアカウントに登録されているのになぜと思ったが、答えは簡単で呼び出すGeminiによってアカウントが分かれていることにあった。

登録した予定を見てみたところ、プライベートのGoogleアカウントに紐づいていた

普段、メールからカレンダーに登録する際には、仕事用のGoogle Workspaceに設定したアドレスに届いたものを、「Gemini in Gmail」で読み込んでいる。この方法だと、同じGoogle Workspaceのアカウントで使っているカレンダーに予定が登録される。問題は、それ以外の場合。Androidのサイドキーを長押しで呼び出すGeminiだ。

このGeminiは、Geminiアプリでログインしているアカウントに紐づいている。筆者は普段、Google Playのアプリなどが紐づいているプライベート用アカウント（と言っても、こちらを仕事に使うことがあるため、汎用アカウントの方が適切かもしれない）でログインしつつ、追加でGoogle Workspaceのアカウントを登録している。

Gmailは両方、アプリはプライベート、GoogleドライブとフォトとカレンダーはGoogle Workspaceといった具合で、2つのアカウントを使い分けていた。

カレンダーはWorkspace、Geminiはプライベートアカウントと分かれていたのが原因だった。サイドキーで呼び出すGeminiも、Geminiアプリのアカウントが使われる

この時、Geminiがプライベートアカウントになっていたため、Google Workspace側のカレンダーに予定が登録されなかったようだ。これを解決するには、Geminiアプリでアカウントを変更し、再度Geminiを呼び出したあと、カレンダー登録を依頼すればいい。

ただ、GeminiアプリのアカウントはなぜかGoogle Discoverに紐づいており、Google Workspaceの状態のままだと、ニュースなどが表示されなくなってしまう（Workspace側のDiscoverはオフにしているため）。

GeminiをWorkspace側のアカウントに切り替えると、Google Discoverがオフになってしまう。設定で有効にはできるが……。

そこまで利用頻度は高くないものの、最新情報をチェックするためにGoogle Discoverを活用していることもあり、これは不便。結局、Geminiをプライベートアカウント側に再度切り替え、必要なときだけGoogle Workspaceにするような運用をしている。

一方で、この状態だと少々使い勝手が悪い。切り替えを忘れることもあり、かつそれに気づきにくいからだ。Google Discoverと連動しない形でGeminiのみ、Google Workspaceアカウントにできたり、アカウントをまたいでGeminiで予定を登録できたりすれば解決する話だが、残念ながら、そのような仕様にはなっていないようだ。

挙動として、1つの端末に複数アカウントを設定していることをあまり想定しないような印象も受けた。

回避策として、GeminiアプリをGoogle Workspaceにしつつ、Workspace側のアカウントでGoogle Discoverを有効にしたが、これでも、プライベート側のGmailに届いた予定をGemini in Gmailで登録しようとすると、プライベートアカウント側のカレンダーに予定が入力されてしまう。

また、普段の検索はプライベートアカウントで行っているため、Google Discoverに筆者の興味関心が反映されづらいという難点もある。

Google Workspace側で有効にしたDiscover。この状態だと、あまり興味関心が反映されていない（しかも、なぜかGalaxy Z Fold7では有効にならなかったので、この画面のみPixel 9で取得した）

セキュリティにも関わってくるため、Geminiが勝手にアカウントをまたがって動作するのは難しそうではあるが、これだと少々利便性が悪い。

同じ端末に複数のアカウントが同居しているユーザーは、そこまで多くないかもしれないが、Geminiが2つ以上あるのは混乱の元。現状では運用でカバーするしかないが、もっとスマートな方法が出てくることを期待したい。