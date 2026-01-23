電源タップの底面には、フックに掛けるための穴が開いている製品が多い。これは壁面に仮固定するためのもので、壁面にネジを挿し、そこにこのフック穴を引っ掛ければ、壁面に仮固定した状態でコンセントの抜き差しが行えるようになる。

とはいえネジはあらゆる壁に挿せるわけではなく、物理的に受け付けない場合もあるほか、賃貸住宅などではそう気軽に穴を開けるわけにはいかない。結果的にこのフック穴は、活用されないままになることもしばしばだ。

今回紹介するのは、こうしたフック穴付きの電源タップを、スチール面に仮固定できるようにしてくれる便利アイテムだ。強力なマグネットにネジを差し込んだだけのシンプルな構造だが、これをスチール面に吸着させておけば、壁面にネジ穴を開けることなく、フック穴のある電源タップを引っ掛けられるようになる。

製品本体。本体に当たるマグネット部の上にネジが取り付けられている

製品パッケージ。2個入り

磁石はネオジムで、その吸着力の強さはかなりのもの。さすがにすべてのコンセント口にACアダプターを挿した状態の電源タップともなると、耐荷重の問題が出てくるが、ちょっとやそっとで脱落しないのは、利用する上で大きなメリットだ。

横から見ると構造がよく分かる。ネジを回すことで厚みを調整可能

フック穴さえ備えていれば電源タップに限らずさまざまな製品に利用できるなど、汎用性も高い。たとえばスイッチングハブなどでは、多くの製品の底面に、このフック穴が用意されているので、本製品と組み合わせることで、吸着式のハブへと早変わりする。

電源タップには仮固定用のフック穴が設けられている製品が多い

本製品をそこに引っ掛けることでスチール面に吸着できるようになる

マグネットゆえ取り付け可能な面はスチールに限定されるが、ほんの小さなこの2つの部品で、設置の幅がぐんと広がる。

スチール面に貼り付けてからフック掛けするよりも先に機器側に取り付けたほうが設置はしやすい

仮固定完了。本来はマグネット面に吸着できなかったタップでも容易に仮固定が行える

実売価格も360円と安価で、筆者宅ではデスクの脚部に電源タップを仮固定する用途で、大いに活用できている。

電源タップやスイッチングハブを購入する時点ではマグネット内蔵式は選ばなかったが、あとになって必要性が生じた場合に、メーカーは問わず最小限の投資でそれら機能を追加できるアイテムとしてお勧めしたい。

スイッチングハブなどにも同様のフック穴がある場合がお多い

こうした場合も手軽にマグネット吸着を可能にしてくれる

製品名 発売元 実売価格 フック穴付タップ用マグネット（HS-A0166） オーム電機 360円